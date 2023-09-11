Партия власти себе на думе

В большинстве из прошедших в Черноземье избирательных кампаний по выборам в представительные органы ожидаемо победила «Единая Россия». В минувшие выходные состоялись довыборы в Госдуму от Липецкой области, в гордумы Воронежа и Тамбова, в Белгородскую и Курскую облдумы, выборы в новый горсовет Белгорода. Самыми напряженными стали довыборы в Госдуму, в которых с заметным отрывом победил спикер облсовета Дмитрий Аверов. Оппозиция заявила о фальсификации итогов голосования и обещает потребовать роспуска липецкого облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего на минувших выходных в Черноземье завершились 342 избирательные компании различного уровня. Больше всего из них пришлось на Белгородскую область — 193. В Воронежской области состоялись 48 кампаний, в Курской — 43, в Орловской — 27, в Тамбовской — 24, в Липецкой — семь. В подавляющем большинстве это были выборы муниципального уровня, начиная от сельсоветов.

Пожалуй, самыми яркими стали довыборы в Госдуму по Липецкому округу (№114). Мандат освободился после смерти самого богатого представителя Черноземья в Госдуме Николая Борцова. На него претендовали четыре депутата Липецкого облсовета — спикер Дмитрий Аверов (ЕР), главы фракций КПРФ, ЛДПР и СРЗП Сергей Токарев, Анатолий Емельянов и Лариса Ксенофонтова,— а также представитель «Коммунистов России» Олег Токарев.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов заявил о «напряженной политической борьбе». По словам председателя облизбиркома Сергея Елманова, явка на довыборы составила 39,91%, проголосовали 181,2 тыс. человек. В том числе дистанционно свои голоса отдали 26 тыс. избирателей, или 89% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ.

С результатом 58,84% голосов победил Дмитрий Аверов, для которого это уже не первая попытка попасть в федеральную законодательную власть. Сергей Токарев получил 13,98%, Анатолий Емельянов — 9,7%, Лариса Ксенофонтова — 8,63%, Олег Токарев — 6,51%.

За время выборов в облизбирком поступило 24 обращения от кандидатов и избирателей. В основном это были «жалобы на использование якобы административного ресурса в целях принуждения к голосованию», рассказал Сергей Елманов. Он уточнил, что обращения «не сопровождались конкретными фактами и сведениями о конкретных нарушениях».

КПРФ и ЛДПР сообщали о возможных нарушениях и казусах все дни голосования. В результате облизбирком 9 сентября начал проверку фактов вбросов бюллетеней на участке №15-32 в Сенцове, которые были зафиксированы видеокамерами. КПРФ также сообщала, что избиратели путаются из-за двух Токаревых в бюллетене.

Сергей Токарев назвал кампанию одной из «самых грязных и нечестных». «Многодневное голосование увеличивает время для фальсификации. ДЭГ упрощает контроль за волеизъявлением граждан со стороны работодателя», — отметил он.

Анатолий Емельянов заявил, что эти выборы «липчане проиграли»: «Мы столкнулись с беспрецедентным прессингом чиновников и предвзятостью избиркома. Правительство региона для достижения целей использовало весь багаж грязных методов, оно буквально морально изнасиловало жителей. Принципиальным вопросом для него стало унизить меня и Сергея Токарева, показать нашу неконкурентоспособность». Партия будет требовать роспуска комиссии.

Кто станет новым спикером облсовета, пока неизвестно. Заместителями Дмитрия Аверова являются 44-летний Андрей Фролов и 62-летний бывший депутат Госдумы Владимир Богодухов. Оба работают только в облсовете. Впрочем, основным кандидатом источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти называют другого депутата — гендиректора елецкого производителя источников питания «Энергия» 28-летнего Владимира Серикова. По словам одного из собеседников «Ъ-Черноземье», господин Сериков может стать спикером с наибольшей вероятностью благодаря его активности, в том числе в помощи участникам СВО.

Единственным регионом, где прошли выборы нового созыва думы облцентра, стала Белгородская область. В горсовет избиралось 39 человек — 27 одномандатников и 12 списочников. Явка составила 24,92%.

Во всех одномандатных округах победили единороссы. В своих округах победили 16 депутатов прежнего созыва: председатель горсовета Вадим Радченко, Денис Загребайлов, Олег Головченко, Дмитрий Морозов, Максим Полесика, Илья Салмин, Владислав Караханов, Николай Ряпухин, Эдуард Андросов, Александр Зеберт, руководитель фракции ЕР в горсовете Максим Егоров, Александр Стригунов, Артем Рязанов, Валентин Чуев, Ирина Севостьянова, Сергей Амельченко.

В шести округах появились новые депутаты-единороссы: Михаила Чефранова заменил директор школы №42 Николай Бутов (в предыдущий созыв избирался по списку), Константина Ковалева — предприниматель Артур Насонов, Владимира Скурятина — заведующая детсадом №89 Татьяна Качалова, Александра Щеглова — директор школы №35 Виталий Перелыгин, замруководителя фракции «Единой России» Юрия Гребенникова — замначальника по медчасти госпиталя для ветеранов войн Андрей Литвинов, Марину Лазареву — замдиректора ООО «Техноинком» Андрей Кузубов.

Три «вакантных» (после досрочного ухода предыдущих депутатов) округа достались директору МБУК «Дворец культуры „Энергомаш“» Лидии Новаковой (в предыдущий созыв попала по списку), гендиректору ООО «Нерудком» Сергею Наумову и гендиректору ООО «Белстройвысоты» Юрию Вашу. Господин Ваш — единственный, у кого сложилась конкуренция: он набрал 38% голосов при 28% у коммуниста, депутата поселка Разумное Константина Салова (господин Салов, вероятно, попадет в горсовет, будучи первым номером в партсписке). В округе коммунистки Екатерины Клоповской победила директор ООО «Управляющая компания РЭУ №9» Лилия Рыжкова, а на территории представительницы КПРФ Светланы Шаповаловой — секретарь местного отделения «Единой России», «списочник» предыдущего созыва Евгений Михайлюков. Обе коммунистки в выборах в округах не участвовали.

В едином округе ЕР набрала 54,2% голосов и получила шесть мест из 12, сообщили в мэрии. В общей части списка единороссов числятся первый вице-спикер горсовета Любовь Киреева, депутат прошлого созыва Герой России омоновец Вячеслав Воробьев и главврач городской больницы №2 Роман Проценко. У коммунистов, набравших 11,56%, мандаты могут получить Константин Салов и «списочник» прошлого созыва, председатель местного отделения Всероссийского общества глухих Юрий Шашнин.

По одному месту распределено ЛДПР (10,75%; «паровозом» выступает лидер партии Леонид Слуцкий, мандат может достаться региональному координатору Евгению Дремову), Партии пенсионеров (8,22%, лидер списка — директор ООО «МКД Белгород» Артем Зотов), СЗРП (7,01%, директор ЗАО «Аспектцентр» Юрий Осетров) и «Коммунистам России» (5,55%, первый секретарь обкома Иван Бородавкин). Таким образом, у «Единой России» в горсовете оказалось 33 места (в прошлом созыве — 30), у КПРФ — два (пять), у ЛДПР — одно вместо двух, у Партии пенсионеров и СЗРП осталось по одному мандату.

Любопытными стали итоги выборов под Воронежем в Семилукский райсовет по округу №11, где выдвинулись сразу восемь кандидатов с фамилией Вахтин. В итоге в бюллетене оказалось шесть однофамильцев, и все они проиграли самовыдвиженцу Александру Черных, который набрал почти в пять раз больше, чем его ближайший преследователь от партии «Родина» Владимир Вахтин.

Александр Прытков, Олег Мухин