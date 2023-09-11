Андрей Лисман ушел с поста главы Рыльского района Курской области

Глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Его заместитель Ольга Чемодурова станет исполняющей обязанности руководителя администрации с 12 сентября и до вступления в должность «нового избранного» главы.

До 22 сентября будут приниматься заявки на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Рыльского района. По его итогам Представительному собранию района представят двух потенциальных руководителей. Депутаты выберут одного из них.

Господину Лисману 54 года. Он родился в Рыльске. 1993 году окончил Курский государственный педагогический институт (сегодня — Курский государственный университет), в 2010-м — Курскую государственную сельскохозяйственную академию (сегодня — Курский государственный аграрный университет). Десять лет проработал в Ивановской средней школе Рыльского района в должности завуча по воспитательной работе. В 2013 году занял пост главы района. Также является секретарем Рыльского отделения «Единой России».

Алина Морозова

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