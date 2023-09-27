Теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио. Игра продлилась 1 час 16 мин и закончилась со счетом 6:4, 6:2.

Фото: Richard A. Brooks / AFP

В четвертьфинале Александрова встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Линдой Носковой.

Александрова занимает 21 место в рейтинге WTA. На ее счету четыре титула на турнирах под эгидой организации. Лучшим ее результатом стал на выход в четвертый круг Wimbledon в 2023 году.

Самсонова является действующей чемпионкой турнира. Она занимает 22 строчку мирового рейтинга. На ее счету тоже четыре победы в турнирах WTA.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500, его проводят на покрытии «хард». Его призовой фонд превышает $780 тыс.

Лаура Кеффер