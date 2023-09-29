Точки притяжения

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Семейный курорт федерального уровня «Новая Анапа» создадут с нуля в районе станицы Благовещенской (25 км от Анапы). На территории 1,6 тыс. га построят более 100 гостиниц с номерным фондом 15–25 тыс., а также отели, аквапарки, яхтенную марину, спортивные и развлекательные объекты. Главная достопримечательность выбранного места — 17-километровый песчаный пляж. Объем инвестиций может превысить 300 млрд руб. Проект планируется реализовать в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Термальный курорт планируют создать в Апшеронском районе Кубани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В прошлом году здесь был проведен мониторинг инвестиционно привлекательных земельных участков и организаций, которые, в свою очередь, имеют доступ к действующим скважинам. Пока на территории муниципалитета разведаны три месторождения: Южно-Хадыженское и Апшеронское — йодо-бромных вод, Нефтяное — соляно-щелочной воды. Термальный курорт планируют открыть на Апшеронском месторождении.

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Центр гастрономического туризма появится на территории курорта Красная Поляна (Сочи), сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Он включает в себя ресторанный комплекс и дегустационные залы. На сегодня полностью готовы фундамент и перекрытия цокольного этажа. Здесь будут располагаться производственные цеха по приготовлению и хранению гастрономической продукции. Кроме того, в рамках реализации данного проекта будет построен большой гостиничный комплекс «Зеленая резиденция».

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Туристический кластер всероссийского значения создадут в Абрау-Дюрсо (Новороссийск). Проект реализуют «Туризм.РФ» и ПАО «Абрау Дюрсо». К 2029 году в поселке планируют построить новые гостиницы категории четыре и пять звезд, рестораны, досугово-развлекательные комплексы и торгово-туристические объекты. В рамках проекта будет реконструирована историческая часть поселка, а также, при содействии администрации Краснодарского края и Минстроя России, проведена реновация набережной озера Абрау.

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На побережье Азовского моря планируют развивать туристическую инфраструктуру. Стратегию развития этой территории готовит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», Российской академией наук, представителями власти, бизнеса и пр.

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