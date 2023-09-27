Где вы — там мы

В МИД РФ «Ъ» прокомментировали переброску в Европу наземной пусковой установки производства США, которая может использоваться для ракет, ранее запрещенных по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти РФ внимательно отслеживают подобные «дестабилизирующие шаги». И напомнила об условиях объявленного Россией одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования: его жизнеспособность зависит от того, не будут ли США размещать в соответствующих регионах подобные вооружения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корабль-амфибия ВМС США принял участие в военных учениях на Балтике (сентябрь 2023 года)

Фото: Sgt. Jesus Sepulveda Torres / U.S. Marine Corps Корабль-амфибия ВМС США принял участие в военных учениях на Балтике (сентябрь 2023 года)

Фото: Sgt. Jesus Sepulveda Torres / U.S. Marine Corps

На вопрос «Ъ» Мария Захарова ответила в ходе еженедельного брифинга. Ранее «Ъ» сообщил о том, что в Европу была впервые доставлена наземная установка производства США, которая может использоваться для пуска ракет, ранее запрещенных по ДРСМД.

Речь идет о пусковой установке для многоцелевых ракет Raytheon Standard SM-6, переброшенной на территорию Дании в ходе завершившихся в понедельник американо-датских военных учений на острове Борнхольм в Балтийском море. Речь идет, судя по всему, о временной переброске, но в Пентагоне не уточнили на какой срок.

«Использование в ходе совместных учений Военно-морских сил США и Дании наземной подвижной пусковой установки для многоцелевых ракет SM-6, естественно, не прошло мимо нашего внимания,— заявила Мария Захарова.— Отмечаем, что речь идет о контейнерной пусковой установке под индексом Мк70, которая создана на базе модулей Мк41 и обеспечивает применение не только упомянутой SM-6, выполненной на базе противоракетного перехватчика и адаптированной под нанесение ударов по наземным и надводным целям, но и гораздо более дальнобойных крылатых ракет Tomahawk».

При этом дипломат уточнила, что это не первое появление данной пусковой установки в Европе.

«Год назад Военно-морские силы США перебрасывали тогда еще фактически прототип Мк70 в одну из европейских стран НАТО для целей так называемой демонстрации самой такой возможности. Правда, комментировалась данная “демонстрация” на тот момент туманно — представители Пентагона даже постеснялись назвать конкретное государство, где она состоялась»,— заявила Мария Захарова.

Действительно, в сентябре 2022 года американские СМИ сообщали о демонстрации прототипа Мк70 в Европе, не уточняя, в какой из стран она прошла. При этом издание The War Zone поясняло, что «демонстрация Военно-морскими силами этой ракетной системы наземного базирования в Европе прошла на фоне продолжающихся усилий США и других членов НАТО по укреплению позиций Североатлантического союза на его восточной периферии, чтобы помочь сдержать дальнейшую российскую агрессию в свете текущего конфликта на Украине». Армия и корпус морской пехоты США, как сказано далее в публикации, «заинтересованы в приобретении новых, более боеспособных ракетных комплексов наземного базирования именно по этим причинам».

По словам же Марии Захаровой, Госдепартамент США на протяжении последних лет «старательно замалчивает» активную деятельность американских военных по подготовке к развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, «делая вид, что ничего не происходит».

«Теперь же Военно-морские силы США “демонстративно” перешли к задействованию практически готового к применению комплекса с пусковой установкой Мк70 в рамках военных учений, которые проводятся на территории Европы с подключением американских союзников по Североатлантическому блоку»,— продолжила представитель МИД РФ. Таким образом, Вашингтон, по ее словам, «по факту приступил к практической отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном ДРСМД».

Напомним, согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между США и СССР, сторонам запрещено было испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км, как и пусковые установки для них. США начали обвинять РФ в нарушении договора в начале 2010-х годов, но решительный шаг в направлении его денонсации был сделан администрацией Дональда Трампа в конце 2018 года. Вашингтон обвинил Москву в том, что российская крылатая ракета 9М729 имеет дальность, превышающую установленную договором. В Москве это отрицали и выдвинули США встречные претензии. Среди прочего Россия высказывала опасения, что размещенные в Польше (и ранее в Румынии) пусковые установки противоракет Mk41 могут использоваться и для запуска запрещенных договором крылатых ракет Tomahawk. Урегулировать противоречия не удалось. 2 февраля 2019 года США объявили о выходе из договора. Через полгода, 2 августа, ДРСМД официально прекратил свое действие.

Президент РФ Владимир Путин предлагал США и их союзникам по НАТО договориться о моратории на развертывание в Европе (и других регионах мира) ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. В Североатлантическом альянсе на это не пошли, и тогда Россия объявила об одностороннем моратории, предупредив, что он будет действовать, пока США не начнут размещать аналогичные системы за пределами своей территории.

Отвечая на вопрос «Ъ» о появлении на Борнхольме американской пусковой установки, Мария Захарова напомнила о взятых на себя Москвой добровольных обязательствах.

«В контексте объявленного Россией одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования мы самым внимательным образом отслеживаем любые шаги США по реализации дестабилизирующих планов, предполагающих развертывание указанных вооружений,— заявила она. И предупредила:— Жизнеспособность российского моратория напрямую увязана с появлением в соответствующих регионах американских ракет упомянутого класса». Мария Захарова призвала американские СМИ обратить внимание на все вышесказанное, чтобы «потом ни для кого не было сюрпризов».

Отметим, что в январе-феврале 2022 года, за несколько недель до ввода российских войск на Украину, США и НАТО согласились обсудить предложенный Россией мораторий на размещение в Европе ракет средней дальности. Готовность предметно рассмотреть российскую инициативу содержалась в ответах США и НАТО на требования России о предоставлении ей гарантий безопасности. До переговоров по этой теме дело, однако, не дошло. А после начала российской военной операции контакты между РФ и США свелись к минимуму.

Елена Черненко, Анастасия Домбицкая