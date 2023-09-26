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Площадка ГАЗа потяжелела

В Нижнем Новгороде открывают производство крупнотоннажных грузовиков

АО «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА) арендовало площадку ГАЗа под производство седельных тягачей «Валдай» разной тоннажности, внешне схожих с китайскими грузовиками Foton. Сервисным обслуживанием машин займется дистрибутор группы ГАЗ «Современные транспортные технологии». АО НГА ранее принадлежало структурам группы ГАЗ, однако в феврале акционерное общество перерегистрировалось на других акционеров — ООО «Регион» и «Ойлпром». Представители ГАЗа и нового производителя тягачей отрицают взаимосвязь. Параметры инвестиционного проекта и производственные планы в НГА не раскрывают, а эксперты пока не берутся его оценивать, отмечая, что российским автопроизводителям проще работать с китайскими разработками, потому что свои сегодня вести дорого.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На территории Горьковского автомобильного завода появился новый автопроизводитель. Как рассказали «Ъ-Привожье» собеседники на предприятии, первые образцы крупнотоннажных китайских грузовиков Foton были поставлены на площадку ГАЗа для изучения и сертификации для российского рынка еще в июне. В пресс-службе группы ГАЗ тогда сообщили, что автозавод не планирует производить подобные машины, так как исторически он собирал легковые и легкие коммерческие автомобили, а также среднетоннажные грузовики.

Позднее выяснилось, что производство магистральных седельных тягачей и тяжелых грузовиков создает АО «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА). В группе ГАЗ рассказали, что АО НГА как участник автомобильного кластера автозавода арендовало у них производственную площадку и организовало оснащение технологических линий для выпуска крупнотоннажных грузовиков: пересечения по продуктовой линейке с автозаводом у арендатора нет.

Генеральный директор НГА Руслан Греков сообщил «Ъ-Привожье», что проект производства тяжелых грузовиков продиктован «большим потенциалом» в этом сегменте рынка.

«Сейчас на нем очень активны китайские импортеры и наблюдается дефицит продукции отечественных производителей. Мы начали создавать в Нижнем Новгороде производство моделей, которые особенно востребованы», — отметил он.

Флагманским проектом заявлен магистральный седельный тягач «Валдай 45», конструкция которого позволяет работать с европейскими полуприцепами. Также НГА планирует выпускать «Валдай 33» в версиях самосвала и шасси под тяжелые спецнадстройки: бетономешалки и автокраны. Третьей моделью заявлен «Валдай 18» с универсальным шасси для городских и региональных перевозок с тремя вариантами колесной базы. Все автомобили внешне схожи с моделями китайского Foton.

«У нас запланирована большая программа адаптации машин для российских условий эксплуатации и с учетом потребностей рынка. В частности, уже выполнено утепление кабины с улучшением шумоизоляции, также мы прорабатываем расширенный пакет дополнительных опций. Кроме того, будет вестись поэтапная локализация автомобилей по критически значимым компонентам», — подчеркнул Руслан Греков.

Выпуск большегрузных «Валдаев» начнется с отверточной сборки, затем будет запущено производство полного цикла с поэтапным переходом на российскую компонентную базу, пообещал производитель.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Нижегородские грузовые автомобили» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2020 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Генеральный директор Руслан Греков. Основной вид деятельности — производство автотранспортных средств. Убыток компании по итогам 2022 года составил 1 млн руб., чистые активы оценивались в 444 тыс. руб. С февраля 2023 года организация принадлежит ООО «Регион» и ООО «Ойлпром Со» с перекрестным владением. В прошлом году АО НГА принадлежало ООО «Автозавод ГАЗ» и «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ». Общество зарегистрировано по одному адресу с ГАЗом на проспекте Ленина, 88.

Руководство НГА и представители группы ГАЗ сообщили «Ъ-Привожье», что не имеют никакого отношения друг к другу и юридически не связаны. «НГА — это независимая компания, она не является юрлицом ГАЗа и не входит в периметр его компании», — заявили в НГА. Однако уточнили, что сервисным обслуживанием седельных тягачей займется крупнейший дистрибутор ГАЗа компания «Современные транспортные технологии» (СТТ). «Сегодня одна из главных проблем в сегменте тяжелых грузовиков — это доступность запчастей и сервисное обслуживание. Поэтому мы уделяем особое внимание этому направлению и работаем с СТТ, который обеспечит высокий уровень сервисной поддержки клиента», — добавил Руслан Греков.

Объемы вложений и плановые производственные мощности в НГА раскрывать не стали. Эксперты авторынка также пока не берутся оценивать параметры этого проекта.

Сегодня в легковом и грузовом сегментах российского авторынка из иностранных компаний остались лишь китайские игроки, напоминает Азат Тимерханов из «Автостата». «”Москвич” Evolute, готовящийся новый кроссовер АвтоВАЗа строятся на базе китайских автомобилей. В грузовом сегменте также наблюдается выпуск новых моделей традиционных российских производителей на базе китайских разработок. Тенденция укладывается в логику сегодняшних геополитических событий», — добавил эксперт.

Собственные отечественные разработки сегодня дороги, поэтому российским заводам проще работать с готовыми решениями, хотя в ближайшие годы машиностроители планируют презентовать собственные платформы. При этом грузовики на китайских платформах будут учитываться как отечественные разработки.

Кстати, сам ГАЗ давно сотрудничает с китайским Foton: кабины именно этого производителя с 2020 года устанавливаются на модель «Валдай Next».

Роман Рыскаль

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