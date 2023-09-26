В Ленобласти досрочно отремонтировали участок Приморского шоссе
В Ленинградской области завершился с опережением графика ремонт участка Приморского шоссе протяженностью 15 км от Приморска до Глебычево, сообщили в администрации региона.
Фото: правительство Ленобласти
Кроме ремонта асфальтового покрытия рабочие укрепили обочины и установили новые автобусные остановки. Участок стал третьим по протяженности среди обновленных в этом сезоне региональных трасс — после дорог на Кириши и к Вознесенью.
Участок был отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы были выполнены с опережением графика на год по просьбам местных жителей.
В пресс-службе отметили, что за последние несколько лет правительство Ленобласти отремонтировало значительную часть Приморского шоссе. В частности, обновлены участки от границы с Санкт-Петербургом в сторону Приветнинского, у Озерков и от Попово в сторону Выборга.