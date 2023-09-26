В Ленобласти досрочно отремонтировали участок Приморского шоссе

В Ленинградской области завершился с опережением графика ремонт участка Приморского шоссе протяженностью 15 км от Приморска до Глебычево, сообщили в администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Ленобласти Фото: правительство Ленобласти

Кроме ремонта асфальтового покрытия рабочие укрепили обочины и установили новые автобусные остановки. Участок стал третьим по протяженности среди обновленных в этом сезоне региональных трасс — после дорог на Кириши и к Вознесенью.

Участок был отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы были выполнены с опережением графика на год по просьбам местных жителей.

В пресс-службе отметили, что за последние несколько лет правительство Ленобласти отремонтировало значительную часть Приморского шоссе. В частности, обновлены участки от границы с Санкт-Петербургом в сторону Приветнинского, у Озерков и от Попово в сторону Выборга.

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