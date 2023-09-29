С открытием
Какие бизнесы запустили в Краснодарском крае в этом году
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Центр производства радиофармацевтических лекарственных препаратов открыл в станице Павловской производитель препарата для диагностики онкологических заболеваний методом позитронно-эмиссионной томографии — «СпецФармПроизводство».
Фото: Андрей Пугачев
Кинотеатр сети «Каро» открылся 23 сентября в краснодарском ТРЦ «Галерея». Строительство мультиплекса заняло около полугода.
Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко
Фабрику детских конструкторов открыли в Новороссийске на базе компании «Росспласт». Для запуска новой линии предприятию предоставили льготный кредит на 20 млн руб.
Фото: «Ъ-Кубань»
Четырехзвездочный отель Abrau Light Resort & SPA на 111 номеров открыла ГК «Абрау-Дюрсо» в одноименном поселке.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Производство обуви запустила краснодарская компания «РПТ». Предприятие получило заемное финансирование по программе «Бизнес привилегия» на общую сумму 19,5 млн руб.
Завод по производству кваса запустили в Староминском районе на базе предприятия ООО «Прибой». На заводе предусмотрен полный цикл производства — от приемки зерна, изготовления солода и сусла до выпуска готовой продукции.
Пятизвездочный отель «Город мира» открылся в Анапе. Он работает по системе «ультра все включено». В его фонде — порядка 1 тыс. номеров, расположенных в четырех корпусах.
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