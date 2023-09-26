«Альпина» запускает новое издательство «Бель Летр»

Группа «Альпина» запускает издательство «Бель Летр», ориентированное на современную зарубежную прозу для женщин, рассказали «Ъ» в компании. Инвестиции в проект составят более 50 млн руб., уточнил гендиректор «Альпины» Алексей Ильин.

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«В этих книгах поднимаются разные, порой довольно сложные и не до конца отрефлексированные обществом темы, такие как роль женщины в современном мире, ментальное здоровье, отношения в семье»,— добавила главный редактор издательства Яна Грецова.

Первые шесть книг издательства, среди которых «Швея с Сардинии» Бьянки Питцорно, «Наблюдатель» Франчески Рис и «Палома» Анн-Гаэль Юон, появятся в конце октября в книжных и онлайн-магазинах. Сейчас «Бель Летр» готовит к выходу более 20 новинок европейских и североамериканских авторов, которые будут переведены на русский язык впервые, сообщил представитель «Альпины»: «Средний тираж составит 5 тыс. экземпляров».

О продажах на книжном рынке читайте в материале «Льготы не дошли до книжных».

Юлия Юрасова