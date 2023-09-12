Льготы не дошли до книжных

Оборот книжной розницы в России сократился на 8% в денежном выражении и на 15% — в натуральном, подсчитали в Ассоциации книгораспространителей (АСКР). Региональные книготорговые сети так и не смогли воспользоваться льготами, которые правительство предоставило отрасли еще в 2021 году. Участники рынка уточняют, что существующие меры поддержки, по которым магазины получили статус социальных предпринимателей, не позволяют увеличить эффективность бизнеса и снизить затраты. Через книжные уже продается только 44% реализуемых в стране бумажных изданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с докладом АСКР о положении книготорговых сетей в первом полугодии. Объем продаж магазинов снизился по отношению к показателям всего 2022 года на 8% в денежном выражении и на 15,4% — в натуральном. Абсолютных показателей в АСКР не предоставили. В 2022 году книжный рынок в целом, по данным Минцифры, вырос на 7%, до 101,6 млрд руб., из которых на печатные издания пришлось 90,7 млрд руб. (рост на 7,5%). На долю традиционных книжных магазинов пришлось 44% продаж (в 2021 году — 46,3%).

Согласно докладу ассоциации, посещаемость книжных магазинов в январе—июне сократилась на 10%, а средняя отпускная цена на книги от издательств выросла почти на 9,6%. В рознице стоимость книг выросла на 7,4%, средний чек — на 3,2%.

Покупатель приобретает более дешевые книги (например, покетбуки — издания в мягкой обложке, с бумагой более низкого качества) или меньше по количеству за раз, пояснила глава АСКР Светлана Зорина в ходе конференции «Книжный рынок — 2023». По ее словам, владельцы книготорговых сетей отмечают неэффективность мер господдержки отрасли.

Речь идет о том, что с 2021 года книжные магазины, владельцами которых выступают представители малого и среднего бизнеса (МСП), получили статус социальных предпринимателей. Правила действуют для магазинов, которые торгуют книжной продукцией для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературой. Госорганы и местные власти могут оказывать МСП в сфере социального предпринимательства финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную поддержку. В прошлом году президент Владимир Путин продлил действие норм до конца 2024 года.

В АСКР провели исследование среди участников отрасли и выяснили, что пока книжные магазины не смогли воспользоваться ни одной льготой, подчеркнула госпожа Зорина.

По ее словам, ассоциация обратилась в Минцифры с просьбой провести мониторинг в других сферах экономики для выяснения, какими льготами в принципе воспользовались предприятия МСП: «Мы могли бы транслировать этот опыт книжным магазинам».

В Минцифры на запрос “Ъ” не ответили. В отраслевом докладе министерство уточняло, что книготорговые предприятия в России представлены «преимущественно частным бизнесом», государственные муниципальные объекты книгораспространения сохранились лишь в Москве (ГУП ОЦ «МДК»), Ростовской области (АО «Ростовкнига»), Приморском крае (АО «Приморский Торговый Дом книги»), а также «единично в других регионах».

Региональные книжные сети подтверждают проблему. Самарская «Метида» получила статус социального предприятия в 2023 году, рассказывает руководитель сети Наира Мнацаканян:

«На практике получение гранта — сложная процедура, и никаких преференций у книжных магазинов нет».

Меры поддержки не позволили увеличить эффективность бизнеса и снизить основные затраты в калининградской сети «Книжная лавка», подтверждает ее руководитель Тамара Колесник. Гендиректор сети «Магистр» (Ростов-на-Дону) Елена Штехина также говорит, что меры поддержки «ничего не дали в практическом плане».

Но сравнивать прошлый год с текущим «можно весьма условно», уточняет гендиректор объединенной сети «Читай-город—Буквоед» Дмитрий Репин: «В 2022 году на фоне волны громких сообщений в СМИ о повышении цен на книги и общих тревожных настроений в обществе мы наблюдали в июне и в июле ажиотажный всплеск на покупку книг». Он говорит, что в этом году покупательский спрос «был более планомерным, поэтому в компании наблюдают небольшое снижения количества чеков».

Юлия Юрасова