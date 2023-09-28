Кредит на полке

Развитие финансовых супермаркетов становится одним из самых востребованных направлений финтеха в России. После введения санкций и ухода международных платежных систем и многих зарубежных IT-компаний спрос на российские разработки вырос, как и в целом отечественный рынок финтех-услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первую очередь финтех помогает менять сами подходы в кредитовании и страховании, искать новые возможности монетизации финансовых продуктов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В первую очередь финтех помогает менять сами подходы в кредитовании и страховании, искать новые возможности монетизации финансовых продуктов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банкам маркетплейс помогает привлекать новых пользователей, а пользователи могут видеть условия по финансовым продуктам сразу нескольких банков и выбирать наиболее подходящие для себя. Так что роль финансовых маркетплейсов и агрегаторов, позволяющих сравнивать и приобретать финансовые продукты, быстро растет, говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Директор цифровых продуктов финтех-сервиса CarMoney Анзор Таов тоже отмечает тенденцию к росту числа цифровых платформ, предлагающих различные продукты и обеспечивающих высокий уровень обслуживания клиентов. Организации, которые уже внедрили готовые цифровые платформы, активно устанавливают партнерства с поставщиками дополнительных услуг, расширяя свой функционал. Свои продукты на финансовых платформах теперь продают не только банки, но и страховые, инвестиционные компании, МФО.

Боты в работе

Михаил Попов, основатель и генеральный директор финтех-платформы TalkBank, утверждает, что только 20% финтех-проектов направлено на предоставление новых финансовых услуг. В первую очередь финтех помогает менять сами подходы в кредитовании и страховании, искать новые возможности монетизации финансовых продуктов. «"Умный" скоринг с применением модели машинного обучения, новые модели страхования, использование искусственного интеллекта. Здесь есть большой потенциал, во всем мире этот рынок активно развивается»,— говорит господин Попов.

Господин Таов добавляет, что события последних двух-трех лет стали своего рода драйвером развития онлайн-услуг, в том числе и в сфере финансов. Крупные участники рынка успешно внедряют роботизацию в свои бизнес-процессы, стремясь повысить эффективность деятельности. Эти инновации позволяют компаниям оптимизировать процессы, снижать издержки и обеспечивать более быстрый отклик на запросы клиентов.

TalkBank, в частности, разрабатывает решения для автоматизации бизнес-процессов для банков и страховых компаний за счет внедрения чат-ботов в мессенджерах. Боты работают на собственной Baas-платформе, в которую через API интегрирован ряд банков. Это позволяет партнерам быстро подключить платежные инструменты и другие сервисы для решения бизнес-задач. Наиболее перспективное направление в финтехе сейчас в целом связано с развитием платежных средств, облегчающих коммуникацию между финансовой организацией и клиентом, согласен директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Бот работает на основе искусственного интеллекта (ИИ) и может самостоятельно обрабатывает до 90% вопросов, запоминает команды и новые нестандартные кейсы. По словам господина Попова, также решение помогает проводить онбординг и обслуживание клиента независимо от политик маркетплейсов, которые подвержены санкционным ограничениям, объясняет эксперт.

В 2016 году, когда TalkBank только запустился, выручка компании за три месяца составила 50 тыс. рублей, а за весь 2022 год превысила 240 млн рублей. Также число пользователей уже составляет более миллиона человек, а объем транзакций превышает 40 млрд рублей.

Канал привлечения

Маркетплейсы и технологии встроенных финансов (embedded finance) выступают эффективным механизмом по продаже банковских, страховых и других финансовых продуктов. «Клиентам удобно использовать один сервис, где можно выбрать наиболее выгодные банковские продукты или товары, соответствующие их потребностям. Рост популярности финансовых супермаркетов приведет к развитию новых маркетплейсов и продолжительному привлечению клиентов через этот канал»,— считает Сергей Комаров, лидер трайба в «Цифра банке».

Такой цифровой канал также помогает решать проблему географии, добавляет генеральный директор платформы «Сравни» Сергей Леонидов. В 2021 году компания «Сравни» первой в России получила лицензию финансового маркетплейса от Банка России, а в 2022 году запустила возможность оформления онлайн-кредитов без посещения банков на сайте. Здесь можно сравнить и купить понравившейся финансовый продукт. Помимо финансовых компаний, сервис сотрудничает с образовательными проектами.

По словам господина Леонидова, в развитии супермаркетов помогают технологии встроенных финансов, такие как кредитование, рассрочка и BNPL-сервисы (Buy now, pay later, или «Покупай сейчас, плати потом»), позволяющие разделять стоимость покупки на части без переплат. По прогнозам Juniper Research, 2027 году число пользователей таких сервисов в мире вырастет в 2,5 раза — до 900 млн человек.

Цифровые платформы также выступают востребованным инструментом для управления финансами у предпринимателей, говорит Семен Теняев, основатель крупнейшего финансового маркетплейса ВБЦ и социальной сети для бизнеса TenChat. В своем бизнес компания соединила финансовую и деловую активность. В 2016 году появился первый финансовый маркетплейс продуктов для b2b и b2g «Всероссийский банковский центр» (ВБЦ). Сначала он работал больше как агрегатор предложений о госзакупках, а затем перерос в крупнейший маркетплейс для участников госзаказа, где можно оформить электронную банковскую гарантию, не обращаясь напрямую в банк. Сегодня через платформу проходит на конкурс более 60% участников госторгов.

По словам господина Теняева, маркетплейс ежедневно обеспечивает 2,5 млрд рублей банковских гарантий для участников тендерного рынка. Сейчас платформа собирается выходить на зарубежные рынки, чтобы обслуживать импортно-экспортные операции в режиме «незаметно» для малого и среднего бизнеса, а также намерена расширить финансовые услуги за счет инвестиций и страхования.

Затем уже во время пандемии компания запустила бизнес-мессенджер TenChat, который очень быстро перерос в деловую соцсеть, продолжает господин Теняев. Сегодня она объединяет 2,5 млн пользователей из разных стран. Большая часть — 45% — это самозанятые граждане, 25% — представители бизнеса и госслужащие, еще 25% — топ-руководители и наемные сотрудники. В прошлом году Минцифры включило TenChat в перечень рекомендованных российских решений для замены иностранного ПО и IT-сервисов, и несколько регионов выбрали площадку для привлечения инвестиций.

Банкам на пятки

И все-таки пока финансовые супермаркеты занимают мизерную долю рынка, считает Алексей Толстик, основатель и генеральный директор финтех-платформы Mandarin. «Сегодня это не более чем модный тренд. Для банков финансовые супермаркеты стали одним из многих и пока не очень масштабных каналов генерации клиентов»,— говорит он.

Тем не менее число финтех-стартапов, разрабатывающих решения для автоматизации банковских бизнес-процессов, за последнее время существенно выросло. Так, в течение первого полугодия 2023 года участниками Skolkovo Fintech Hub стали шесть компаний из этой категории, а всего 16 стартапов финансового сектора получили статус участника за этот период, рассказывает директор хаба Павел Новиков. Среди лидеров по темпам роста за 2022 год — banki.ru, «Выберу.ру» и «Сравни». Средний темп роста выручки этих компаний составляет 148% год к году, что доказывает востребованность данных сервисов и их актуальность для банков, страховых компаний и обычных граждан, указывает господин Новиков.

Лицензии финансового супермаркета в Центробанке получает все больше площадок, констатирует Михаил Попов. Помимо уже перечисленных возможностей таких сервисов в виде широкого ассортимента продуктов и услуг и возможности привлекать клиентов в цифровом формате, он отмечает еще один тренд. Накопленные базы клиентов, их предпочтений, а также число проданных кредитных и страховых продуктов формируют у таких маркетплейсов сильное конкурентное преимущество, которое позволит им, как и обычным супермаркетам в ритейле, вводить в свой ассортимент уже Private Label.

«Это услуги, которые идут под брендом самого супермаркета, но при этом имеют большую маржинальность для самого супермаркета, чем продукты и услуги сторонних финансовых организаций. Поэтому вполне можно ожидать, что через год-другой эти финансовые площадки начнут анонсировать собственные финансовые продукты, которые будут активно замещать банки второй и третьей категории. Для клиентов таких площадок в первую очередь будут важны финансовые условия, и при их сопоставимости бренд супермаркета будет более сильным, нежели чем банки, второго и третьего эшелона»,— прогнозирует господин Попов.

В 2023 году в российском финтехе продолжается тенденция на импортозамещение утраченных финансовых сервисов, полагает господин Додонов. В частности, он видит перспективным дальнейшее развитие различных сервисов трансграничных платежей, направленных на преодоление ограничений. Определенные возможности здесь в перспективе могут быть связаны с внедряемым Центробанком цифровым рублем, тестирование которого началось в августе.

Перспективы развития финтех-рынка продиктованы Банком России в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий», опубликованных на сайте национального финансового регулятора. Показательные примеры этих направлений — система быстрых платежей, цифровой рубль, развитие технологий открытого банкинга (Open API) и другие, перечисляет генеральный директор eKassir Алексей Зотов. По его мнению, подобная вовлеченность регулятора оказывает положительное влияние на рынок в целом, благодаря чему в банках инициируются проекты пилотирования, развития или эффективного использования этих технологий.

Виктория Алейникова