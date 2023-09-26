В Челябинской области планируют увеличить выплаты контрактникам — участникам СВО

Единовременные выплаты участвующим в спецоперации военнослужащим — контрактникам и членам их семей в Челябинской области могут увеличить с 50 до 75 тыс. руб. Законопроект об этом рассмотрят на ближайшем заседании законодательного собрания региона. Об этом сообщают в областном министерстве социальных отношений.

Региональную выплату сегодня могут получить граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ с 21 сентября 2022 года в том числе во время военной службы по призыву. Мера поддержки также предоставляется контрактникам, служащим в частях на территории Челябинской области.

«Размер единовременной выплаты несовершеннолетним детям участников спецоперации остается прежним — 20 тысяч рублей»,– отмечает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

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