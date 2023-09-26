Суд продлил арест челябинцу, 14 лет державшему в плену девушку

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей до 30 декабря Владимиру Ческидову, обвиняемому в похищении человека, изнасиловании и убийстве. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в суде.

51-летний Владимир Ческидов находится под арестом с момента задержания в конце июля этого года. Как считает следствие, житель челябинского поселка Смолино в течение 14 лет удерживал в своем доме девушку, угрожая ей убийством и подвергая сексуальному насилию. Также следователи установили причастность горожанина к убийству другой женщины в 2011 году. Преступления удалось выявить после побега пленницы 30 июля.

Также обвинение в похищении человека было предъявлено матери Владимира Ческидова, проживавшей вместе с ним. Вопреки ходатайству следствия, суд не стал арестовывать Валентину Ческидову и оставил ее на свободе.