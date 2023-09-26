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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: часть нефти РФ перевозится на европейских судах по ценам выше потолка

Примерно две трети российской нефти и нефтепродуктов перевозится судами, застрахованными или принадлежащими странам, которые присоединились к ценовому потолку на поставки РФ. При этом транспортируемая нефть продается выше установленного потолка, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Согласно исследованию CREA, Россия по-прежнему использует европейское судоходство. По словам аналитиков центра, действие ценового потолка подорвано не только за счет использования «теневого флота», но и «неспособности участвующих правительств полностью обеспечить соблюдение ценового ограничения и наказать нарушителей».

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России — она не может продаваться выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023-го действует потолок $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно).

После введения потолка цен международные компании стали отказываться от танкеров, которые возили российскую нефть. Еще в мае Bloomberg сообщал, что Евросоюз обсуждает запрет на доступ в своим порту судам, которые пытаются обойти нефтяные санкции против России.

Лусине Баласян

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