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Коммерсантъ FM
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Миллионы отдали в порядке фиктивного займа

Под домашний арест отправлена бывший кассир банка «Спутник»

Замоскворецкий суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест бывшего кассира коммерческого банка «Спутник» Наталью Седову. Подследственная обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, она незаконно выдала бывшему президенту банка Павлу Никитину по фиктивному договору займа более 71 млн руб.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту растраты крупной суммы денежных средств банка (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении неустановленных лиц было возбуждено 27 сентября 2021 года следственным отделом по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СКР по Москве. Материалы расследования были объединены в одно производство с пятью другими делами, возбужденными по фактам незаконного присвоения средств ПАО «Спутник», возбужденных в том же 2021 году.

Самарский банк «Спутник» зарегистрирован в 1990 году под наименованием Бугурусланский коммерческий банк «Спутник». В 2018 году «Спутник» получил базовую лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте. В ноябре 2021 года ЦБ отозвал лицензию. Свое решение регулятор объяснил тем, что «Спутник» в том числе «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и предписания Банка России, был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций». Кроме того, самарский банк оказался и под санкциями Минфина США «за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки Банку внешней торговли КНДР».

В связи с отзывом лицензии ЦБ 9 сентября 2021 года возложил на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) функции временной администрации по управлению банком. Тем временем в ходе расследования было установлено, что у президента «Спутника» Павла Никитина (возглавлял банк с апреля 2020 по 9 сентября 2021 года) незадолго до этого созрел план хищения денежных средств финансовой организации. В свои планы, по материалам дела, он посвятил кассира ОКВКУ «Сретенский» (операционная касса) Наталью Седову, которая, по версии следствия, согласилась участвовать в махинации.

Преступление, по данным следствия, было совершено 9 сентября 2021 года. Госпожа Седова в тот день находилась на своем рабочем месте в операционном помещении на Сретенском бульваре, где, говорится в деле, согласно отведенной ей роли по фиктивному договору займа, якобы заключенному между господином Никитиным и гражданкой Венесуэлы Синди Коромото Камачо Флорес, выдала господину Никитину немногим более 71 млн руб.

Сначала Наталья Седова проходила по уголовному делу свидетелем, затем подозреваемой, а 20 сентября она была задержана и в тот же день ознакомилась с постановлением следствия о привлечении ее в качестве обвиняемой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В своем ходатайстве об избрании бывшей операционистке меры пресечения в виде домашнего ареста следователь подчеркнул, что не работающая в настоящее время госпожа Седова обвиняется в тяжком преступлении, за которое может получить до десяти лет лишения свободы, и это обстоятельство может мотивировать ее скрыться от суда и следствия, дабы избежать наказания. Следователь при этом отметил, что своими действиями обвиняемая нанесла временной администрации банка в лице АСВ материальный вред на 71 млн руб. К тому же, по словам представителей силовых ведомств, госпожа Седова проверяется на причастность к совершению других преступлений в рамках этого уголовного дела.

Прокурор поддержал ходатайство. Защита и сама обвиняемая просили суд отказать следователю, так как он не представил, по их версии, достаточных доказательств для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, подчеркнув, что расследование ведется давно, а госпожа Седова всегда исправно являлась к следователю и от дачи показаний никогда не отказывалась. Однако ни эти доводы, ни ссылки защиты на наличие у обвиняемой хронических заболеваний, которые требуют посещения врачей, а также воспитание ею внучки суд не убедили, и он удовлетворил ходатайство следствия, наложив на кассира стандартные для домашнего ареста ограничения.

Юрий Сенаторов

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