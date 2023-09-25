Глава Чувашии отменил использование в русском языке аббревиатуры «PR»

В Чувашии начали отказываться от иностранных заимствований в русском языке. Глава республики Олег Николаев сегодня одним своим указом отменил проведение республиканского конкурса профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PRофи–21», другим — учредил аналогичный конкурс под названием «Мастер коммуникаций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Признать утратившим силу указ главы Чувашской Республики от 28 июля 2021 г. № 112 "О республиканском конкурсе профессионального мастерства "PRофи–21"»,— говорится в первом документе.

«Таким образом, исключаем из оборота англицизм — аббревиатуру "PR" и говорим просто "Связи с общественностью"»,— прокомментировал Олег Николаев свои решения в Telegram-канале.

«Делом обеспечиваем защиту и поддержку русского языка согласно изменениям в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации"»,— отметил он.

«Важно, что именно со сферы связей с общественностью, отвечающей за продвижение идей и смыслов, начинается процесс отказа от несвойственных русской речи иностранных заимствований»,— считает глава Чувашии.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"