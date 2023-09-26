Дорогу к свободе проложил показаниями и трупами

К 25 годам колонии строгого режима приговорил Савеловский райсуд Москвы бывшего лидера набережночелнинского оргпреступного сообщества «29-й комплекс» Адыгана Саляхова (Алик Большой), уже отбывавшего срок за участие в убийствах, вымогательствах и проч. На этот раз его признали виновным в организации убийства в 1999 году другого «авторитетного» выходца из Татарстана — Айдара Исрафилова. Поскольку Алик Большой полностью признал вину и дал показания на другого фигуранта, ему к прежнему наказанию добавили полтора года, что позволяет «авторитету» претендовать на условно-досрочное освобождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесенный Алику Большому приговор может закончиться УДО

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вынесенный Алику Большому приговор может закончиться УДО

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уголовное дело Адыгана Саляхова суд в особом порядке рассмотрел за несколько часов, вынеся ему приговор. В 2021 году «авторитет», отбывавший срок в 25 лет (потом был сокращен до 23,5 года), назначенный ему Верховным судом Татарстана в 2006 году, оформил явку с повинной. В ней Алик Большой сообщил, что в 1999 году он организовал убийство в Москве авторитетного депутата из Елабуги Айдара Исрафилова по заказу экс-главы этого города Ильшата Гафурова, затем ставшего ректором Казанского государственного федерального университета. Сам Саляхов был осужден за покушение на депутата, а за его убийство приговор был вынесен в 2017 году другому «авторитету». Причем тогда считалось, что господин Исрафилов пал жертвой криминальных разборок.

Как следовало теперь из обвинения, зачитанного прокурором Миланой Дигаевой, ОПС «29-й комплекс» было создано в начале 90-х годов с целью крышевания бизнеса в городах Татарстана и устранения конкурентов. Участники сообщества совершали и заказные убийства. К ним относится и ликвидация Айдара Исрафилова.

По словам госпожи Дигаевой, Саляхов пытался рассказать об этом следователям прокуратуры Татарстана еще в 2013 году, но ход показаниям «авторитета» дали только сейчас.

Причиной двух покушений на господина Исрафилова, последнее из которых завершилось его убийством, отметила гособвинитель, стала борьба между мэром и депутатом за единственный в городе крупный развлекательный комплекс «Мираж». Заказ принял Алик Большой, которому пообещали дорогостоящий автомобиль, а также деньги на оплату киллера. Однако наемник не только отказался выполнить заказ, но и сам явился к потенциальной жертве и сообщил, кто и за что его хочет убить. Это привело к тому, что господин Исрафилов стал активно выступать в местных СМИ с разоблачением лидеров группировки «29-й комплекс», а заодно и предполагаемого заказчика покушения на себя.

В том же 1999 году Ильшат Гафуров, по данным обвинения, снова обратился к Адыгану Саляхову, предложив за устранение депутата $100 тыс. Преступление решили организовать в столице, куда уже перебрался из Татарстана Алик Большой. Один из подручных Саляхова предложил господину Исрафилову съездить в столицу и встретиться с журналистами, тем более тот хотел поучаствовать в выборах в Госдуму, назначенных в том же году.

За приехавшим региональным депутатом участники ОПС установили наблюдение, и в итоге киллер, некто Олесик, расстрелял его из 9-миллиметрового пистолета. Как отметила прокурор, убийца четыре раза выстрелил в голову депутату и скрылся на ВАЗ-2106.

Выступая в суде, Адыган Саляхов полностью признал вину в организации этого убийства и попросил прощения у присутствовавшей в зале вдовы депутата Елены Исрафиловой.

Прокурор Дигаева, отметив, что подсудимый полностью исполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой, попросила признать его виновным в организации заказного убийства из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК) и приговорить к 13 годам колонии строгого режима. А с учетом еще не отбытого срока назначить ему 25 лет заключения.

Адвокат Лейла Пономаренко просила проявить к своему подзащитному милосердие, поскольку тот не только положительно характеризуется в колонии, но и организовал в ней сбор помощи бойцам, участвующим в СВО. И вообще, заметила адвокат, дело в отношении ее подзащитного может быть прекращено в связи с истечением срока давности.

Назначенный Алику Большому 25-летний срок (реально к прежнему наказанию ему добавили полтора года), по словам адвоката, она обжаловать не будет.

Дело Ильшата Гафурова слушается в том же Савеловском суде. Свою причастность к заказному убийству экс-мэр и ректор категорически отрицает.

Алексей Соковнин