Лукашенко запретил хранить и запускать беспилотники

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документом запрещается физлицам изготавливать, ввозить, хранить и запускать беспилотники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба президента РФ

Запрет на изготовление, импорт и запуски дронов вступает в силу со дня официального опубликования указа (25 сентября), запрет на хранение и оборот беспилотников — через полгода. За это время физлица могут продать имеющиеся у них дроны или отдать на хранение в организацию, которая будет определена правительством.

В указе говорится, что использовать дроны на территории Белоруссии разрешается только индивидуальным предпринимателям и компаниям, если их деятельность предусматривает работу с такой техникой. При этом все дроны на балансе таких ИП и компаний, согласно указу, должны быть зарегистрированы в информационной системе госучета.

В сообщении пресс-службы Александра Лукашенко говорится, что указ «направлен на обеспечение общественной безопасности».

22 сентября господин Лукашенко, выступая на заседании по развитию животноводства, говорил об использовании дронов в сельском хозяйстве: «А видите, как сегодня бомбят Россию? Видите, беспилотники летают туда-сюда. Тяжелейший, новый вопрос. Я думаю: как этому противостоять? Вот такой есть вариант, такой, такой. А это стоит сотни миллионов рублей. Вот я и думаю: мелиорацию проводить, обрабатывать, новые земли вводить или бороться с этими беспилотниками» (цитата по БЕЛТА).

Петр Бузлаев