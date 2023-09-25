Железнодорожную станцию Пулковские высоты запланировали открыть в 2026 году

Железнодорожную станцию Пулковские высоты в Пушкинском районе Санкт-Петербурга планируют открыть в 2026 году, сообщили в пресс-службе девелопера КВС.

Новую железнодорожную остановку построят на перегоне Шоссейная — Александровская, разделив его на две части. Начнется строительство в 2024 году. Поезд будет прибывать на Балтийский вокзал. Ранее в сентябре проект станции одобрил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга.

Строительство станции Пулковские высоты было запланировано в рамках инвестиционной программы Северо-Западной пригородной пассажирской компании 2016 года. Предпосылкой для проекта стало строительство конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Пушкинском районе и жилых комплексов в микрорайоне Пулковское. Сроки строительства несколько раз смещались, ранее в СЗППК заявляли, что станцию сдадут в IV квартале 2022 года.

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