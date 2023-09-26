Смартфоны застраховали жизнь

За неполные девять месяцев продаж электроники спрос на оформление страховок в сетях ритейлеров вырос на 10–22% год в году. По словам участников рынка, тренд связан с падением покупательского спроса и повышением кредитной ставки, из-за чего ритейлеры и банки активнее продают дополнительные услуги. Граждане также чаще оформляют страховки на технику ушедших брендов из-за отсутствия авторизированных сервисных центров, проблемы с гарантией и опасений кражи, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Количество проданных дополнительных сервисных и страховых программ в магазинах Inventive Retail Group (restore:, Samsung, Xiaomi) увеличилось на 10% по итогам трех кварталов 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали “Ъ” в компании. «В прошлом году пик покупки таких программ пришелся на четвертый квартал. Сейчас мы видим равномерный спрос по кварталам и ожидаем рост по итогам года»,— уточнила PR-директор Inventive Retail Group Людмила Семушина.

В сети «М.Видео-Эльдорадо» также выросло число оформленных страховок на электронику. По данным ритейлера, за неполные девять месяцев продаж оно увеличилось на 12% год к году: «Чаще всего наши покупатели страхуют смартфоны, телевизоры, встраиваемую технику, стиральные машины и холодильники».

В МТС за неполный год количество оформленных заявок на страхование гаджетов увеличилось на 22% год к году, уточнили в сети. «Чаще всего страхуют смартфоны. Например, самый высокий прирост отмечаем в ценовом сегменте от 110 тыс. до 140 тыс. руб., количество страховых заявок таких устройств увеличилось на 414%»,— сообщили там. Стоимость страхования по комплексному обслуживанию составляет около 10–18% от стоимости гаджета и включает продление заводской гарантии на дополнительный год, замену дисплея, а также риски при пожаре, краже, воздействии электротока, механических повреждений в результате ДТП, стихийных бедствий и др., уточнили в компании.

Один из топ-менеджеров крупной сети магазинов электроники сообщил “Ъ”, что продажи дополнительных услуг растут из-за низкого спроса на электронику со стороны покупателей. Это вынуждает ритейлеров активнее продавать дополнительные услуги. «Также из-за повышения кредитной ставки и уменьшения количества оформленных кредитов сами банки заинтересованы в оформлении страховок»,— добавил он, объясняя, что ранее в основном страховали ту электронику, которая приобреталась в кредит или рассрочку.

Также в России растет спрос на услуги частных мастеров по ремонту бытовой техники и электроники (см. “Ъ” от 22 сентября). Эксперты предполагают, что таким образом граждане пытаются продлить срок жизни электроники известных брендов.

Основатель Smart Solutions и бывший топ-менеджер Vestel Гусейн Иманов согласен, что популярность страховок связана со снижением спроса на электронику и желанием ритейлеров увеличить маржинальность. Также, по его словам, покупатели чаще оформляют страховку на технику новых китайских и турецких брендов — «потребитель пока не привык к новым именам на рынке, поэтому из-за недоверия к качеству техники россияне предпочитают подстраховаться».

Рост спроса на страховки связан и с отсутствием авторизированных сервис-центров ушедших вендоров, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «Потребители опасаются как некачественного ремонта дорогих гаджетов, так и возросших рисков воровства, поэтому оформление дополнительных страховок выглядит логичным»,— говорит он. Эксперт полагает, что спрос на оформление страховок продолжит расти в основном в отношении ушедших брендов.

Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко