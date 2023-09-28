Строителям пирамид придадут статус

В Госдуму внесен законопроект, который, по замыслу авторов, должен защитить граждан от финансовых пирамид. Согласно пояснительной записке к проекту закона, проблема в том, что сейчас отсутствие статуса финансовой организации не является ограничением для осуществления деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества граждан. Поэтому в документе предлагается разрешить такую деятельность только поднадзорным ЦБ финансовым организациям, а также эмитентам ценных бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Борьба с финансовыми пирамидами в нашей стране — дело благородное, и важность его понятна всем, кто жил в 1990-х. Поэтому сентенция из пояснительной записки, что деятельность финансовых пирамид «может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам…» — не вызывает вопросов. Однако приведенные там же обоснования слабо с ним стыкуются.

Так, с января 2018 года по ноябрь 2022 года в ЦБ поступило «более 6 тыс. обращений граждан с жалобами на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды», а с учетом коллективных жалоб — более 8 тыс. человек. В 2015–2022 годах регулятор обнаружил 3,5 тыс. организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Даже если взять из той же записки данные по числу пострадавших в 100 тыс. граждан, все равно получается меньше 30 человек на пирамиду.

Кроме того, в пояснительной записке говорится, что «прослеживается тенденция к росту числа финансовых пирамид, создающихся без образования юридического лица и существующих в форме так называемых интернет-проектов». В таком случае остается непонятным, на кого направлен новый закон — мошенники, которые и так в курсе, что занимаются незаконным бизнесом, даже перестали создавать юрлица для организации своих пирамид.

Между тем любое юрлицо может выпустить, например, вексель и собрать деньги граждан на абсолютно законных основаниях. Не говоря уже о том, что отечественные «строители пирамид» традиционно блестяще умели обходить любые законодательные барьеры. Достаточно вспомнить историю АО МММ — когда ему запретили эмитировать акции, компания стала выпускать билеты, а полученные деньги оформляла как добровольные пожертвования. Строго по закону.

В результате придумать, чем новый закон может помочь гражданам или помешать мошенникам, откровенно говоря, не хватает фантазии. А вот Банку России этот документ может оказаться очень полезен. Ведь пирамиды разом исчезают из зоны ответственности мегарегулятора и переходят в ведение МВД. Там им, строго говоря, и место. Но вопрос в том, насколько силовики обладают навыками выявления и расследования заковыристых финансовых схем.