Режиссер оставил записку

В Ленинградской области было обнаружено тело пропавшего актера и режиссера петербургского Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) Александра Никанорова. О его исчезновении объявили после того, как он несколько дней не выходил на связь с близкими. Труп мужчины, которого идентифицировали как Александра Никанорова, накануне вечером обнаружили в лесу неподалеку от Токсово. Что стало причиной гибели, предстоит выяснить следствию, но не исключено, что режиссер мог покончить с собой.

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Фото: Соцсети БДТ имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров

Фото: Соцсети БДТ имени Г. А. Товстоногова

В БДТ официально подтвердили, что на 41-м году ушел из жизни Александр Никаноров, работавший в театре режиссером с 2014 года: «Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет. <...> Мы очень его любили. От всей души соболезнуем всем друзьям, близким и родным Саши. Светлая ему память»,— говорится в сообщении. Его родственники, друзья и коллеги забили тревогу после того, как с 21 сентября петербуржец перестал выходить на связь.

Режиссер выехал из дома в Петербурге на велосипеде, не взяв при этом с собой ни телефона, ни документов. «Телефон оставил дома, звонить бесполезно»,— рассказали коллеги.

После этого к поискам подключилась полиция и волонтеры из спасательного отряда «Лиза Алерт». Позже появилась информация, что Александр Никаноров был одет в темно-синий плащ-дождевик с капюшоном, светлые брюки, кофту и кроссовки. В тот день местные жители заметили его выходящим из электрички на вокзале в Токсово около 16 часов и направляющимся в сторону магазинов на центральной площади поселка. Далее Александр Никаноров поехал на велосипеде в сторону частных домов. Последний раз петербуржец попал в объективы камер наружного видеонаблюдения на улице Лесовода Мороза.

Вечером в воскресение, 24 сентября, в полицию обратился грибник, который рассказал, что в лесу под Токсово на одном из деревьев он увидел мужчину без признаков жизни. Приметы погибшего и детали одежды соответствовали ориентировкам на Александра Никанорова. Как пишут в ряде региональных СМИ, гибель мужчины можно квалифицировать как следствие суицида. После этого ПСО «Лиза Алерт» в своих соцсетях приостановил поиск с пометкой «проверка информации», однако подписчиков отряд попросил «воздержаться от версий, предположений, пожеланий и молитв». На момент публикации в ПСО также подтвердили смерть Александра Никанорова. «Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким»,— гласит текст объявления.

В прессе ранее появилась информация, что перед исчезновением Александр Никаноров оставил предсмертную записку: «Прошу в моей смерти никого не винить. Простите»,— было написано в ней.

Александр Никаноров учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. Будучи режиссером Большого драматического театра, он ставил спектакли «Гроза», «Затмение», «Люблю», а также был организатором ежегодного спектакля-променада по произведениям Даниила Хармса и обэриутов — маршрут «Старухи». Также сыграл несколько небольших ролей в кино и сериалах «Достоевский», «Время Синдбада» и «Улица разбитых фонарей».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург