Бывший сотрудник мэрии Уфы взыскал 800 тыс. рублей за уголовное преследование

Судья Кировского райсуда Уфы Зинатуллина частично удовлетворила иск экс-начальника управления капитального строительства мэрии Марата Гареева (занимал эту должность с августа 2010 года по май 2018 года) и взыскала в его пользу 800 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда. Истец просил взыскать с Минфина РФ в лице Управления Федерального казначейства по Башкирии, СУ СК РФ по РБ и Следственного комитета РФ 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Марат Гареев обвинялся в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. По уголовному делу с ним проходил бывший вице-мэр Уфы по строительству Александр Филиппов.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Александр Филиппов и Марат Гареев включили в программу расселения ветхого и аварийного жилья дома в кварталах города, ранее переданных застройщикам по договорам развития застроенных территорий. Их расселение велось за счет бюджетных средств, а не за счет инвесторов. На эти цели было потрачено 1,6 млрд руб., которые следствие сочло ущербом.

В декабре 2019 года Октябрьский райсуд Уфы оправдал подсудимых, установив, что обвинению не удалось доказать факт нанесения ущерба бюджету, так как застройщики по решениям судов вернули средства, потраченные на расселение. Также суд посчитал, что окончательное решение о включении домов из кварталов развития в программу принимал тогдашний сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов. Судья Андрей Лебедев признал за бывшими чиновниками право на реабилитацию и возмещение морального и имущественного вреда.

Верховный суд Башкирии и Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставили приговор без изменений.

Венера Хисамова

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