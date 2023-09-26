К читателям газеты «Коммерсантъ»

День рождения Пророка Мухаммада

От имени Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации приветствую всех россиян, своих единоверцев — мусульман России, Содружества Независимых Государств — в дни месяца Мавлид ан-Наби, благословенного месяца Святого Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мавлид — памятная дата, посвященная нашему Пророку Мухаммаду,— связана с месяцем Рабиу-ль-авваль — месяцем дарования Пророку земной и вечной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мавлид ан-Наби является третьей почитаемой датой для мусульман после великих праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Традиционно в эти дни мусульмане во всем мире проводят торжественные мероприятия, на которых вспоминают беззаветную, самоотверженную жизнедеятельность любимого Пророка (мир ему), совершают молитвы, раздают милостыню нуждающимся, а также исполняют религиозные песнопения — салаваты. Во время празднования Мавлид ан-Наби в молитвах и салаватах принято выражать радость по поводу прихода в этот мир Мухаммада, последнего посланника Господа, вознося благодарность Всевышнему.

Это знаменательное событие отмечается во многих городах по всей России: от Дербента до Мурманска и Архангельска, от Калининграда до Приморского края. Мы вновь и вновь обращаемся к жизнеописанию Пророка Мухаммада, который говорил: «Кто положит начало хорошему обычаю, тот получит вознаграждение за него, и вознаграждение тех, кто практиковал этот обычай после него, ничего не убавляя из их наград».

Жизнь Божьего Посланника — это воплощение последнего Откровения Всевышнего Создателя; жизненный путь Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего Аллаха) является образцом для каждого мусульманина. Современники Посланника особо отмечали его великодушие и доброту, они видели личность, лишенную лицемерия или любой корысти. Милостью Творца этими своими качествами он изменил мир к лучшему, учил верить и созидать, оставив эти заветы всем последующим поколениям. Священный Коран доносит слова Всевышнего: «О Пророк! Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к Аллаху с Его дозволения, и освещающим светочем» (33:45–46).

Наш Пророк Мухаммад учит нас быть справедливыми и милосердными. «Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник»,— учит нас Священный Коран, ниспосланный для всех нас Всевышним Аллахом через Мухаммада — Последнего Посланника, Печати Пророков. Необходимо понимать, что вера, духовность — обязательный путь для сохранения целостности мира, который стал неимоверно хрупким.

Мы проводим месяц Мавлид в молитвах, искренне, всем сердцем повторяя вслед за любимым Пророком: «О Аллах, ниспошли свет моему сердцу, и свет моему языку, и свет моему слуху, и свет моему зрению, и свет моим чувствам, и свет всему моему телу, и свет передо мной, и свет позади меня. Дай, молю Тебя, свет моей правой руке, и свет моей левой руке, и свет надо мной, и свет подо мной. О Аллах, приумножь свет во мне, и ниспошли мне свет, и сделай меня просветленным!» Для нас важно укреплять братство людей доброй воли, важно любить ради Создателя, творить ради Аллаха. Этому учит Ислам — религия мира и добра. И да благословит нас Всевышний на совершение добрых дел!

Равиль Гайнутдин, шейх, муфтий, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ