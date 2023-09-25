Защита главы союза десантников Тетерина попросила суд отложить процесс до января

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу Евгения Тетерина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу Евгения Тетерина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во время заседания выступил один свидетель. Он утверждал, что слышал от Ибада Гурбанова (по версии следствия он передавал Евгению Тетерину часть взятки для сотрудника Федеральной налоговой службы), что «денежки собираются для передачи Тетерину» и обвиняемый должен был помочь с уплатой налогов. На уточняющий вопрос, являлись ли эти деньги взяткой, он ответил, что о взятке не слышал.

После дачи показаний свидетеля защита попросила суд перенести заседание на 15 января. Она объяснила это тем, что у Евгения Тетерина действующий контракт с Министерством обороны (с июля 2023 года по июль 2026 года).

Прокурор не согласился с предложением защиты, заявив, что это нужно лишь «для затягивания процесса», который и так «проходит с низкой эффективностью». Впрочем, гособвинитель попросил время для консультаций. В связи с этим следующее заседание суда назначили на 28 сентября.

Уголовное дело в отношении главы уральского Союза десантников возбудили в ноябре 2021 года. Вместе с ним были задержаны директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и руководитель Шабровского карьера Ибад Гурбанов. Последний, как считает следствие, передал Евгению Тетерину часть взятки, предназначавшейся сотруднику ФНС. В процессе ранее уже объявляли перерыв в связи с тем, что Евгений Тетерин отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Там он выполнял функции руководителя мобильной общественной приемной уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

Виталий Красиков

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