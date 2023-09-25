Самая длинная улица музеев и прилавок в России находятся в Оренбурге

Самая протяженная в России музейная пешеходная улица зафиксирована в Оренбурге. Речь идет о «Музейной миле» протяженностью почти 1,8 км. Рекорд зарегистрировал арбитр Международного агентства «ИнтерРекорд» и Реестра рекордов. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Правительство Оренбургской области

Улица начинается от музея Поляничко, проходит через галерею «Оренбургский пуховый платок» затем «Музей ИЗО», Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей и Музей изобразительных искусств. Далее на ней находятся Литературный музей произведения «Капитанская дочка», Музей-гауптвахта Тараса Шевченко – филиал музея истории Оренбурга, галерея выдающихся оренбуржцев «Наши люди» и Музей истории образования Оренбургской области.

Кроме того, на набережной Оренбурга выстроен самый длинный прилавок в России. Его протяженность составляет 300,7 м. На прилавке размещена продукция оренбургских производителей.

Георгий Портнов