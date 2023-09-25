Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самая длинная улица музеев и прилавок в России находятся в Оренбурге

Самая протяженная в России музейная пешеходная улица зафиксирована в Оренбурге. Речь идет о «Музейной миле» протяженностью почти 1,8 км. Рекорд зарегистрировал арбитр Международного агентства «ИнтерРекорд» и Реестра рекордов. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Правительство Оренбургской области

Улица начинается от музея Поляничко, проходит через галерею «Оренбургский пуховый платок» затем «Музей ИЗО», Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей и Музей изобразительных искусств. Далее на ней находятся Литературный музей произведения «Капитанская дочка», Музей-гауптвахта Тараса Шевченко – филиал музея истории Оренбурга, галерея выдающихся оренбуржцев «Наши люди» и Музей истории образования Оренбургской области.

Кроме того, на набережной Оренбурга выстроен самый длинный прилавок в России. Его протяженность составляет 300,7 м. На прилавке размещена продукция оренбургских производителей.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...