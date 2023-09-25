На Кубани рыбзавод заподозрили в загрязнении реки Черная

Председатель краснодарского отделения «Российской экологической партии "Зеленые"» Денис Лабеко обратился к прокурору региона с заявлением, в котором он попросил проверить причастность форелевого хозяйства к загрязнению реки Черная в Лабинском районе. К экоактивистам за помощью ранее обратились жители станицы Чернореченской, рассказал «Ъ-Кубань» господин Лабеко.

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«Предприниматели перекрыли свободный доступ жителей к водному объекту общего пользования. Просим прокуратуру провести комплексную проверку форелевого хозяйства, пресечь нарушения, а в случае необходимости рассчитать и взыскать вред окружающей среде»,— отмечает господин Лабеко.

Река Уруштен (Черная) является левым и самым значимым притоком реки Малая Лаба, протяженностью около 43 км, входящих в бассейн реки Лаба. Истоки реки находятся на склоне северной экспозиции Главного Кавказского хребта Большого Кавказа у перевала Псеашхо.

Также активисты сообщают, что на реке Черная возведена дамба без разрешительной документации. По словам местных жителей, вода в реке имеет стойкий запах канализации.

«Сточные воды попадают в реку Черная, воду из которой потребляют жители Чернореченской, а из нее – в реку Большая Лаба – один из основных источников водоснабжения всего Краснодарского края. Это угрожает экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию Чернореченской и других населенных пунктов»,— говорит Денис Лабеко.

Тат Гаспарян

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