Томская область подписала концессию по строительству кампуса за 47 млрд рублей

Правительство Томской области подписало концессионное соглашение с ООО «Томский студенческий кампус» (СП Газпромбанка и ГК «Гранит») о строительстве студенческого кампуса, сообщает пресс-служба банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Банк является совладельцем генподрядчика, концессионером, а также кредитором. ГК «Гранит» выступает в качестве инициатора проекта. Стоимость проекта оценивается в 47,2 млрд руб. Ожидается, что кампус будет готов в 2027 году.

Проект предусматривает 6 тыс. мест для проживания студентов, общая площадь зданий составит 191,8 тыс. кв. м., площадь участка для расположения объектов строительства – 55 га. Кампус будет включать жилой комплекс, многофункциональный учебный центр и физкультурно-оздоровительный центр. В корпусе МУЦ будут находиться аудиторные, лабораторные и выставочные пространства, конференц-залы, офисы компаний-партнеров и т.д. В кампусе планируется разместить студентов старших курсов, магистров и аспирантов, обучающихся по ключевым направлениям программ технологического суверенитета для Томской области (микроэлектроника, малотоннажная химия, агробиотехнологии, искусственный интеллект).

20 июля в Томске прошло расширенное заседание рабочей группы, на котором губернатор Владимир Маузр сообщил, что кампус займет площадку, являющейся резервной территорией ОЭЗ. Изначально планировалось разместить объект на левом берегу Томи.

Соглашение о строительстве кампуса Томская область подписала с Министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ на Петербургском международном экономическом форуме еще в 2019 году. Тогда предполагалось, что проект будет рассчитан на 20 тыс. студентов. Также неоднократно менялась и стоимость кампуса. Ранее сообщалось о сумме 31 млрд руб. В мае прошлого года ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский уже заявил о 50–60 млрд руб. Официальный ресурс Минобрнауки РФ сайт «Прокампус» назвал сумму в 53,6 млрд руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев