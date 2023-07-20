Кампус остановился на месте

Томский межвузовский кампус разместится на резервной территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск», а его стоимость составит 41,66 млрд руб. Эти и другие основные параметры проекта утвердил президиум правительственной комиссии по региональному развитию. За время существования проекта он претерпел значительные географические и ценовые изменения. Еще недавно стройку предполагалось вести на левом берегу реки Томи, а объем инвестиций оценивался в сумму свыше 50 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Томске 20 июля прошло расширенное заседание рабочей группы по созданию в городе межвузовского кампуса. Выступая на нем, губернатор Владимир Мазур сообщил, что президиум федеральной правительственной комиссии по региональному развитию утвердил основные параметры этого проекта. Согласно решению комиссии, кампус займет площадку, которая в настоящее время является резервной территорией ОЭЗ. «Соседство с ОЭЗ позволит студентам одновременно с учебой проходить практику и работать в этих технологических компаниях»,— считает Владимир Мазур.

Общая площадь всех объектов кампуса составит 191 тыс. кв. м. В числе планируемых объектов: гостиница на 6 тыс. студентов, многофункциональный учебный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс. В кампусе планируется разместить студентов старших курсов, магистров и аспирантов, обучающихся по ключевым направлениям программ технологического суверенитета для Томской области (микроэлектроника, малотоннажная химия, агробиотехнологии, искусственный интеллект).

«Предполагаемая предельная стоимость проекта — 41,66 млрд руб., она подтверждена Главгосэкспертизой России. Наши расходы на технологическое присоединение предварительно составят 760 млн руб. с 2024 по 2026 годы. Также на строительной фазе реализации проекта (2025–2027 годы) мы должны предусмотреть софинансирование около 900 млн руб. плюсом к гранту из федерального бюджета в размере 18 млрд руб.»,— указал губернатор на финансовый объем предстоящих работ. По словам господина Мазура, реализовать проект окончательно решено в форме концессионного соглашения. Оно должно быть заключено в сентябре 2023 года. В конце 2021 года совместная компания ГК «Гранит» и «Газпромбанка» ООО «Томский студенческий кампус» подала соответствующую частную концессионную инициативу. Предполагается, что стройка будет завершена в третьем квартале 2027 года.

Соглашение о строительстве кампуса Томская область подписала с Министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ на Петербургском международном экономическом форуме еще в 2019 году, когда регионом руководил Сергей Жвачкин. При подписании говорилось о том, что кампус будет рассчитан на 20 тыс. студентов.

За прошедшее со дня подписания время параметры и оценки проекта не раз менялись. Первоначально предполагалось, что проект будет реализован на левом берегу Томи, а с правым берегом его свяжет вантовый мост. «Кампус расположится на левом берегу реки Томи — он будет бережно вписан в природный ландшафт недалеко от исторического центра Томска»,— говорилось, например, в материалах презентации проекта в сентябре 2022 года в рамках ПМЭФ. Тогда же в мэрии Томска, сообщали, что «наиболее приемлемыми вариантами, подходящими под критерии и позволяющими приступить к проектированию и строительству в обозначенные сроки, признаны участки на левом берегу Томи».

Но в марте 2023 года, когда обладминистрацию уже возглавлял Владимир Мазур, власти региона объявили о том, что на совещании в Минстрое РФ в качестве варианта для размещения кампуса был представлен участок на восточной окраине Томска. «Кампус рядом с ОЭЗ „Томск“ позволит решить ряд задач: обеспечить интеграцию науки и высокотехнологичного бизнеса, дать второе дыхание нашей ОЭЗ, благоустроить район, развить транспортную, спортивную и культурную инфраструктуру томского Академгородка»,— объяснял вице-губернатор Андрей Антонов.

«Администрацией Томской области предлагалось к рассмотрению два земельных участка для кампуса в Томске. По результатам предварительного анализа Минстроя России был сделан вывод о необходимости инженерной защиты территорий обоих участков (они находятся в зонах подтопления, что приведет к затратам в рамках проекта). В настоящее время администрация Томской области предлагает третий вариант земельного участка в поселке Заварзино-Радиостанция»,— прокомментировали тогда ситуацию в Министерстве науки и высшего образования РФ, отвечая на запрос „Ъ-Сибирь“. По данным пресс-службы министерства, выбор площадки — это прерогатива региона.

Стоимость проекта также неоднократно менялась. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, ранее сообщалось о сумме 31 млрд руб. В мае 2022 года ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский уже говорил о 50–60 млрд руб. Официальный ресурс Мин­обрнауки РФ сайт «Прокампус» называет объем финансирования 53,6 млрд руб. В феврале этого года Владимир Мазур, выступая на заседании фракции «Единой России» в законодательной думе региона, говорил о 46 млрд руб.

В вузовской сфере положительно оценивают выбранную территорию. «Кампус нужен Томску для создания новой среды роста, формирования „новых деятельностей“ вперед на 10–15 лет. Нам — университетам, региону и бизнесу — нужны совместные лаборатории, технологические площадки для нового уровня кооперации. Площадка рядом с ОЭЗ вполне может закрыть эти потребности»,— сказал „Ъ-Сибирь“ и. о. ректора Томского политехнического университета Леонид Сухих. Он добавил, что еще один аргумент в пользу площадки — близость к институтам Сибирского отделения РАН. Господин Галажинский ранее говорил ТАСС, что «консолидация с наукой и реальным сектором на площадке ОЭЗ позволит нам выделить пространства под перспективные направления и развивать их».

В ходе заседания рабочей группы вице-губернатор Андрей Антонов сообщил, что пять инженерных бригад приступят к проведению изысканий на земельном участке в поселке Заварзино-Радиостанция №1 и 2 рядом с ОЭЗ «Томск» в ближайшие две недели.

Валерий Лавский