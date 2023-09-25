Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada в Казахстане

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал «РИА Новости», что компания планирует возобновить производство автомобилей Lada на заводе «Сарыаркаавтопром» (принадлежит Allur) в Казахстане в 2024 году. По его словам, переговоры о возобновлении производства уже прошли с представителями правительства республики, но объемы производства будут зависеть от ситуации на местном рынке.

Максим Соколов отметил, что встречи с партнерами и представителями правительства прошли в рамках форума «Иннопром» в Астане. «Подтвердили свои намерения. И заручились поддержкой правительства в части корректировки нормативно-правовой базы, необходимой для успешного возобновления этого сотрудничества»,— добавил он.

По его словам, производство возобновится после того, как будут приняты соответствующие нормативные акты. Помимо рыночной ситуации в Казахстане фактором, влияющим на объем производства, является скорость восстановления процесса на заводе «Сарыаркаавтопром».

В феврале 2021 года «Ъ» писал о приостановке сборки Lada в Казахстане. Тогда местные власти выставили неустойку 30,8 млрд руб. местной площадке «Азия Авто» за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке. Разбирательство о невыполнении условий промсборки совпало с запуском «Сарыаркаавтопрома», на который впоследствии перенеслось производство Lada. C 2022 года производство моделей Granta, Niva и Vesta на заводе было приостановлено.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...