АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada в Казахстане

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал «РИА Новости», что компания планирует возобновить производство автомобилей Lada на заводе «Сарыаркаавтопром» (принадлежит Allur) в Казахстане в 2024 году. По его словам, переговоры о возобновлении производства уже прошли с представителями правительства республики, но объемы производства будут зависеть от ситуации на местном рынке.

Максим Соколов отметил, что встречи с партнерами и представителями правительства прошли в рамках форума «Иннопром» в Астане. «Подтвердили свои намерения. И заручились поддержкой правительства в части корректировки нормативно-правовой базы, необходимой для успешного возобновления этого сотрудничества»,— добавил он.

По его словам, производство возобновится после того, как будут приняты соответствующие нормативные акты. Помимо рыночной ситуации в Казахстане фактором, влияющим на объем производства, является скорость восстановления процесса на заводе «Сарыаркаавтопром».

В феврале 2021 года «Ъ» писал о приостановке сборки Lada в Казахстане. Тогда местные власти выставили неустойку 30,8 млрд руб. местной площадке «Азия Авто» за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке. Разбирательство о невыполнении условий промсборки совпало с запуском «Сарыаркаавтопрома», на который впоследствии перенеслось производство Lada. C 2022 года производство моделей Granta, Niva и Vesta на заводе было приостановлено.

Полина Мотызлевская