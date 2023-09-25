Мода в метавселенной

Метавселенная, разработанная студентами Университета промышленных технологий и дизайна совместно с VK, Институтом развития индустрии моды BEINOPEN и командой разработчиков Tomorrow’s Render Team, вошла в список самых успешных проектов по версии Университета Иннополис. IT-проект Beinopen Dreams призван помочь дизайнерам и брендам научиться использовать виртуальное пространство метавселенных в качестве маркетингового инструмента и привлечь молодую аудиторию.

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Beinopen Dreams вошел в список 28 самых успешных и значимых кейсов, которые были отобраны по результатам Марафона «цифровых кафедр» — программы, запущенной в более чем 100 вузах России в прошлом году для получения студентами дополнительной IT-квалификации в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Метавселенная Beinopen Dreams была разработана студентами магистратуры по Fashion Tech Университета промышленных технологий и дизайна совместно с партнерами. Для реализации проекта был проведен отбор digital-дизайнеров и модных брендов, в число которых вошли популярные российские марки Befree, TJ Collection, Acoola Kids, ONLY ME, Lakshmi Fashion и другие. Между традиционными брендами и digital-дизайнерами были образованы пары для дальнейшего сотрудничества. Совместно они разработали стратегию позиционирования ДНК физического бренда одежды в метавселенной, создали свои первые цифровые образы и разместили их в метавселенной Beinopen Dreams на базе игровой площадки Roblox, где со своей аудиторией уже взаимодействуют Gucci и другие известные бренды. Гости могут посмотреть все цифровые fashion-образы, прогуливаясь по метавселенной в реальном времени.

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Куратор магистратуры по Fashion Tech Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) Полина Егармин ответила на вопросы «Ъ-Науки»:

— Метавселенные еще не очень популярны в России. Почему команда приняла решение создавать свою метавселенную?

— Метавселенная — это следующий этап в эволюции интернета, уникальное пространство в сети, в котором физическая реальность объединена с виртуальным. В скором времени такие онлайн-пространства могут заменить привычные сайты, вместо того чтобы читать информацию о бренде, мы будем прогуливаться по виртуальным магазинам и изучать ассортимент в игровой форме. Ключевая особенность концепции метавселенной состоит в том, что самовыражение в виртуальном мире не должно подчиняться нормам и ограничениям реального мира. Именно этим мы воспользовались, создав фантазийное пространство — игру. Фабрику моды.

— Почему команда приняла решение создавать метавселенную именно на базе игровой площадки Roblox?

— Roblox имеет огромную и активную пользовательскую базу, в основном состоящую из молодых людей, и изначально ориентирован на социальное взаимодействие, позволяя пользователям общаться и играть онлайн. Rоblox предоставляет пользователю безграничные возможности для кастомизации аватаров. Игроки могут создавать уникальные и индивидуальные персонажи, воплощая свои самые смелые модные идеи.

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— Зачем создавать копию физического бренда в метавселенной? Что это даст покупателю и бренду?

— Это уникальные возможности для взаимодействия с целевой аудиторией, создания виртуальных магазинов и примерочных. Можно проводить виртуальные модные события, такие как показы мод, встречи с дизайнерами и лекции онлайн в интересном формате. Это позволяет участникам модной индустрии не только привлекать большое количество зрителей, но и создавать интерактивные и неповторимые впечатления.

Покупатели могут погрузиться в виртуальное пространство бренда, исследовать продукцию и даже примерять виртуальную одежду или аксессуары. Виртуальные магазины доступны в любое время и из любой точки мира. Покупатели могут просматривать товары без необходимости физического присутствия. Для брендов это расширение рынка, виртуальные магазины снижают затраты на аренду и эксплуатацию физических магазинов.

— Как вы создаете цифровые копии? Расскажите, пожалуйста, об этапах процесса и о том, какое оборудование при этом используются.

— Цифровую копию создают цифровые дизайнеры с помощью компьютерных программ и мышки. Но для создания цифровой одежды нужны такие же лекала, как и в реальной жизни. Иногда используется технология сканирования: с помощью сканера сканируют сумки, обувь, аксессуары и можно даже отсканировать людей и снять мерки с фигуры.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки.