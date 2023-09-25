Полковника не устроили ни прокурор, ни потерпевший

В Пресненском суде Москвы начались слушания по существу уголовного дела бывшего замначальника полиции управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу полковника Адама Яхутля, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, за сумму, эквивалентную почти $1,5 млн, офицер пообещал добиться прекращения уголовного преследования бывшего зампреда правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, обвиняемого в многомиллиардных хищениях. Ранее суд дважды оправдывал полковника, однако каждый раз дело возвращалось на новое рассмотрение. Адвокат подсудимого попытался добиться отвода поддерживающего обвинение прокурора, поскольку ранее в кассационной инстанции надзорное ведомства говорило о законности оправдательного приговора, но успеха не достиг.

Слушания по существу открыла прокурор, которая вкратце изложила содержание обвинительного заключения. Гособвинитель напомнила, что Адаму Яхутлю в августе 2018 года ГСУ СКР по Москве предъявило обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Заявителем при этом выступил столичный предприниматель Дмитрий Ганелин, возглавлявший ООО «Профессионал», специализирующееся на хлебной торговле. Обратившись в управление «М» (курирует правоохранительные органы) ФСБ России, господин Ганелин сообщил, что 27 декабря 2015 года и 21 июня 2016 года он двумя траншами передал Адаму Яхутлю через посредников соответственно $1 млн и 20 млн руб. за содействие в прекращении уголовного преследования заместителя председателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева. Последний ухал в Латвию, а на родине его обвинили в мошенническом выводе из банка свыше 70 млрд руб.

Как было установлено на следствии, переданные полковнику деньги господин Ганелин получил от Дмитрия Васильева после заключения с ним договора о правовой помощи на $2 млн. Причем в его условиях было записано, что данная сумма останется у руководителя «Профессионала» независимо от исхода его переговоров о прекращении уголовного дела экс-банкира. Заявитель уверял, что, несмотря на обещания, полковник Яхутль до конца 2017 года так ничего и не сделал для прекращения уголовного преследования господина Васильева и денег не вернул.

Уголовное дело полковника рассматривалось в суде дважды, и оба раза — в ноябре 2020 года и мае 2022 года — Пресненский суд подсудимого оправдывал. Причем во втором случае прокуратуре не удалось добиться отмены приговора в апелляционной инстанции Мосгорсуда (МГС), и тогда признанный потерпевшим по уголовному делу Дмитрий Ганелин сам подал жалобу во 2-й кассационный суд общей юрисдикции. Тот в январе 2023 года отменил решение МГС, обязав его заново рассмотреть апелляционное представление прокурора. В итоге горсуд вернул дело для нового рассмотрения в тот же Пресненский суд.

Господин Яхутль по-прежнему настаивает на своей непричастности к инкриминируемому ему преступлению, указывая, что в деле нет никаких доказательств его вины. Выступая в суде, Адам Яхутль отметил, что все обвинения против него строятся лишь на показаниях Дмитрия Ганелина, которого на первом слушании по существу не было. «Мне до сих пор непонятно, каким образом Ганелин стал потерпевшим по уголовному делу,— сказал подсудимый.— Хотя понятно, что, добившись его возбуждения, он пытается не только не возвращать денежные средства, полученные за оказание своих юридических услуг, но и заработать на мне». Подсудимый также напомнил, что при рассмотрении жалобы потерпевшего во 2-м кассационном суде представитель Генпрокуратуры Елена Гусева заявила, что, «изучив материалы дела, находит доводы кассационной жалобы потерпевшего об отмене состоявшихся судебных решений не подлежащими удовлетворению» и что «оправдательный приговор по делу Яхутля соответствует всем требованиям закона».

Отметим, что адвокат офицера Олег Клименко уже подал жалобу на решение 2-го кассационного суда, потребовав его отмены. В ней защитник указал, что Дмитрий Ганелин как предполагаемый взяткодатель не может является потерпевшим и обжаловать решения Мосгорсуда. Об этом, напомнил защитник, имеются разъяснения пленума Верховного суда России, который состоялся 24 декабря 2019 года.

В суде же господин Клименко выразил недоумение тем фактом, что на новом процессе представитель прокуратуры поддерживает обвинение, тогда как в кассационном суде надзорное ведомство согласилось с законностью оправдательного приговора. В связи с этим господин Клименко заявил отвод гособвинителю, участвующему в процессе. Однако ходатайство адвоката было отклонено. Согласно установленному порядку исследования доказательств на следующем заседании должен быть допрошен потерпевший Дмитрий Ганелин.

Алексей Соковнин