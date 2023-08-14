Полковнику не привыкать к оправданиям

В Пресненском райсуде Москвы начался третий процесс по делу бывшего замначальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковника Адама Яхутля. Офицер обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, за сумму, эквивалентную почти $1,5 млн, он пообещал добиться прекращения уголовного преследования бывшего зампреда правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, обвиняемого в многомиллиардных хищениях. Господина Яхутля суд уже дважды оправдывал, но оба раза дело отправляли на новое рассмотрение.

Уголовное дело по обвинению полковника Яхутля по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ГСУ СКР по Москве было возбуждено в августе 2018 года. После этого решением суда он был отправлен в СИЗО, несмотря на блестящие характеристики, данные офицеру по месту службы, и имеющиеся у него правительственные и ведомственные награды (в частности, полковник был награжден орденом Мужества и медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени).

Заявителем по делу выступил предприниматель Дмитрий Ганелин. По версии следствия, в 2015 году господин Ганелин обратился к полковнику Яхутлю с просьбой добиться прекращения уголовного преследования своего знакомого — бывшего заместителя председателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева. Последний был объявлен в международный розыск по делу о хищении нескольких десятков миллиардов рублей из средств этого кредитного учреждения.

По словам заявителя, он дважды передавал полковнику денежные средства: сначала $1 млн, а затем — еще 20 млн руб. (по тогдашнему курсу — около полумиллиона долларов). Офицер якобы говорил, что передаст эти деньги некоему генералу, который и решит вопрос с уголовным делом. Однако поскольку полицейский своих обязательств не выполнил, то бизнесмен и решил обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Адам Яхутль вины не признавал, а его защита указывала на нестыковки в версии обвинения. В частности, как выяснилось, господин Ганелин просил за господина Васильева не по дружбе, а потому что ранее заключил с банкиром соглашение об оказании юридической помощи. По показаниям некоторых свидетелей, за это бизнесмен получил от финансиста $2 млн, причем в предпоследнем пункте договора указывалось, что «в случае недостижения результатов данного соглашения по вине третьих лиц» указанная сумма не возвращается. В связи с этим защита господина Яхутля выдвинула версию о том, что в отношении заслуженного офицера могла быть совершена провокация с целью списать на него средства, полученные от банкира Васильева. Доводы адвокатов подтверждали и показания свидетелей, которые, по материалам дела, присутствовали при передаче денег или выполняли роль посредников. Однако в суде они заявляли, что не видели, как полковник получал $1 млн, а затем и 20 млн руб. Во втором случае, например, предполагаемый посредник говорил, что передавал офицеру некие документы.

Дело в отношении Адама Яхутля рассматривалось в суде дважды. В ноябре 2020 года он был оправдан, однако прокуратура успешно обжаловала приговор в Мосгорсуде, и дело вернулось на новое рассмотрение. Но и на повторном процессе устояла версия защиты. Ключевые свидетели по делу дали те же показания, что и на первом процессе, а каких-либо новых аргументов у гособвинения не появилось. В результате в мае 2022 года полковник вновь был оправдан. Прокуратура опять направила в Мосгорсуд апелляционное представление на приговор, но на этот раз решение районного суда было оставлено в силе.

После этого представитель обвинения уже не пытался оспорить мнение Пресненского суда столицы, но это сделал признанный потерпевшим по уголовному делу Дмитрий Ганелин, подавший жалобу во 2-й кассационный суд общей юрисдикции. Тот в январе 2023 года отменил решение Мосгорсуда, обязав его заново рассмотреть апелляционное представление прокурора. Интересно, что представитель Генпрокуратуры не поддержала жалобу господина Ганелина, посчитав ее несостоятельной.

На этом, впрочем, разбирательство вокруг оправдательного приговора не завершилось. Теперь уже адвокат полковника Олег Клименко подал жалобу на решение 2-го кассационного суда в Верховный суд России. В ней он потребовал отмены постановления нижестоящей инстанции, указав, что Дмитрий Ганелин не имел права обжаловать решение горсуда, поскольку не может быть признан потерпевшим по делу. В обоснование своей позиции адвокат привел постановление того же Верховного суда РФ от 24 декабря 2019 года, в котором говорится, что «лицо, покушавшееся на дачу взятки, не может признаваться потерпевшим и претендовать на возмещение ценностей». Защитник напомнил, что в марте 2020 года против господина Ганелина возбуждалось уголовное дело о даче взятки, но его вскоре прекратили из-за искреннего раскаяния заявителя и активной помощи следствию.

Однако Верховный суд не посчитал доводы Олега Клименко убедительными и его жалобу отклонил. В свою очередь, Мосгорсуд в мае 2023 года вернул дело дважды оправданного полковника Яхутля в тот же Пресненский суд на новое рассмотрение. Предварительное заседание уже прошло, слушания по существу назначены на 15 августа.

Алексей Соковнин