Оперативность длиной в год

Омбудсмен Борис Титов отмечает, что «помехи от действий полиции» возникают еще до возбуждения административного дела: «Полиция имеет право появляться на месте правонарушения и производить определенные мешающие действия, даже если постановление в итоге будет подписано другим чиновником». Бизнес-омбудсмен напоминает, что соответствующие полномочия прописаны в законе «О полиции» — и предлагает вносить поправки именно в него. Беспокоит господина Титова и то, что Минюст предлагает установить годичный срок давности для привлечения к административной ответственности по целому ряду «предпринимательских» статей. Авторы проекта закона объясняют это желанием обеспечить «объективное и всестороннее рассмотрение дела». «Но закон "О госконтроле" 248-ФЗ определяет, что контрольные мероприятия проводятся оперативно. Вряд ли срок в год совпадает с понятием оперативности»,— заключает господин Титов.

Диана Галиева