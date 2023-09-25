Территория вкусов

На минувшей светской неделе случались хорошие культурные негрустные и нетревожные события: открылась арт-ярмарка Blazar, сестры Аскери — Полина и Ангелина — открыли пространство своего Askeri Club, а в Петербурге Марика и Ильдар Абдразаковы дали благотворительный вечер в честь 150-летия Федора Шаляпина. И это резко вывело светские процессы из плена ресторанных открытий на территории, где можно проявить вкус не только в вопросах съестного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ярмарка молодого искусства Blazar, которая традиционно прошла в Музее Москвы, похоже, все больше отрывается от «материнской» ярмарки — Cosmoscow. Согласно изначальной задумке, молодое искусство должны были продавать параллельно и одновременно с искусством повзрослее. Однако над Cosmoscow уже второй год подряд висит какое-то невезение — приходится менять место и даты. Если не вдаваться в детали, то, конечно, ясно: Cosmoscow задумывалась как событие не только мира искусства, но и отчасти городское. Вот оно и должно было из года в год проходить в Гостином Дворе одновременно с празднованием Дня города. Это был классный план для открытой всему миру Москвы, которая наравне с другими мировыми столицами не могла существовать без хорошей арт-ярмарки. С тех пор приоритеты и задачи в рамках Дня города изменились. И вот мы обнаруживаем Cosmoscow в конце сентября в «Экспоцентре». Впрочем, нет никаких сомнений, что и там все будет успешно. Вернемся к Blazar, которая уже за первые сутки показала продажи на 7 млн руб., даже несмотря на то что едва ли не половина посетителей продолжала называть ярмарку выставкой. Гости с азартом оббегали стенды, многие из которых уже к середине дня превью были изрядно обглоданы. Вообще, понятно, что те, кто в день превью приходит к вечеру, делают это скорее из светских соображений и ради нетворкинга, тогда как покупатели приходят днем. Но год от года все активнее становится поток коллекционеров, которые приходят на монтаж. В этом году это были Антон Белов и Ирина Вольская. Поутру пришли Борис Зарьков, Ксения Китаева, ну и, разумеется, Андрей Малахов. Странно, что он еще не выработал привычку объезжать галереи и художников за несколько дней до открытия ярмарки и выкупать все самое интересное, как это делал Павел Третьяков.

В четверг на пересечении Садового кольца и Спиридоновки открылся Askeri Club, объединивший галерею Полины Аскери и дизайнерское бюро Ангелины Аскери под одной крышей. Гостей здесь было немногим меньше, чем накануне на Blazar, но их разнообразие оказалось еще шире. Неоднозначное отношение к Полине Аскери и ее галерее со стороны коллег стало совершенно явным после того, как ярмарка Cosmoscow отклонила ее заявку на участие по художественным причинам. Однако это мнение совершенно точно не разделяет и. о. главы столичного депкульта Александр Кибовский: по его словам, он долгие годы надеялся, что Полина оставит это «модное увлечение современным искусством», но теперь даже рад, что этого не случилось. Так или иначе, на огонек открытия зашли и те, кто приобретает искусство регулярно, и, допустим, певица Анна Седокова.

Завершилась неделя балом в Петербурге в честь Шаляпина. Господин Абдразаков мог бы посвятить этот бал себе — у него в этом году 25-летие работы на большой сцене. Но именно 150-летие Шаляпина он принял максимально на свой счет. Действительно, короткую эффектную программу из номеров, которые прежде исполнял великий бас, господин Абдразаков уже показывал — на вечеринке ВТБ в рамках ПМЭФ (и наверняка еще где-нибудь). Но теперь он делал это во дворце великого князя Владимира Александровича.

Этот дворец, понятное дело, всегда был, он больше известен как Дом ученых имени Горького. Все время он существовал на своей волне и никогда не был внесен в обязательный список мест для светских активностей в исторических интерьерах Петербурга. И вот примерно год назад его будто заново нанесли на карту, и просвещенные москвичи наряду с ужином в Birch непременно старались отправиться туда на индивидуальную экскурсию. Но в случае с нынешним балом место определила не столько мода на Владимирский дворец, сколько тот факт, что именно здесь Шаляпин регулярно выступал и вообще имел довольно неформальные отношения с великим князем и его супругой.

Целью благотворительного сбора стала поддержка фонда господина Абдразакова, который помогает талантливым детям. После концерта был ужин, во время которого гостям вечера предстояло купить некие лоты. Какие, никто заранее не знал, но оказалось — исключительно культурные: мастер-класс самого господина Абдразакова, поездка в Париж на арт-ярмарку с посещением «Лоэнгрина» в постановке Кирилла Серебренникова, билеты на открытие театрального сезона в Монте-Карло и так далее. Поначалу выкрики с мест были робкими, так что к делу подключилась Ксения Собчак, и дело пошло. Ближе к финалу вечера во дворце появились цыгане, возглавив которых, господин Абдразаков спел «Очи черные», а также поздравил с годовщиной знакомства Викторию и Олега Шеляговых.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”