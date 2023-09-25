Оправдание сгорело в печке

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отменил приговор Черемушкинского райсуда, который в июле прошлого года оправдал гендиректора ООО «Стройконсалтинг» Анну Скаржевскую. Предпринимательница обвинялась в хищении 38,8 млн руб. у АО «НПО "Энергомаш" имени академика В. П. Глушко» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») при поставке в 2016 году китайской горизонтальной вакуумной электропечи с газовым охлаждением по завышенной, как утверждало следствие, цене. Оправдательным приговором остались недовольны потерпевшая сторона и прокуратура, которая на процессе настаивала на наказании в шесть лет колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анне Скаржевской предстоит новый судебный процесс

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Анне Скаржевской предстоит новый судебный процесс

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Мосгорсуда (МГС) рассмотрела жалобу потерпевшей стороны и представление прокуратуры на оправдательный приговор Анне Скаржевской. Как говорится в резолютивной части решения МГС, дело отправлено на новое рассмотрение в Черемушкинский райсуд в ином составе судей. С мотивировочной частью защита пока не ознакомлена.

В апелляционном представлении прокуратуры на оправдательный приговор говорилось, что выводы Черемушкинского суда «не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и противоречат представленным стороной обвинения доказательствам». Суд первой инстанции, считает прокуратура, трактовал завышение в три раза стоимости поставленного оборудования как элемент предпринимательской деятельности. Кроме того, говорилось в документе, на процессе не были исследованы показания директора по промышленным печам компании-производителя «Динцзя» Цай Люцзюня. Оправдательным приговором, также отметило гособвинение, суд нарушил принцип состязательности сторон, поскольку на последнем заседании отклонил ходатайство прокуратуры о проведении повторной судебно-технической экспертизы для того, чтобы «получить объективные данные, подтверждающие наличие умысла у Скаржевской». Наконец, гособвинение отметило, что арбитражный суд, ранее принявший решение в пользу госпожи Скаржевской по ее иску к НПО, не мог оценить наличие в действиях предпринимательницы умысла на хищение денежных средств и состава преступления в целом.

Под уголовное преследование Анна Скаржевская попала в декабре 2018 года. Тогда ГСУ СКР по Московской области на основании рапорта оперативников ФСБ, куда с заявлением обратилось руководство химкинского НПО «Энергомаш», возбудило в отношении бизнесвумен уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как было установлено в ходе расследования, в сентябре 2016 года руководством НПО «Энергомаш» для разработки и производства силовых установок и двигателей для летательных космических аппаратов, а также их частей был утвержден план технического развития предприятия. Согласно ему, на 2016–2017 годы НПО запланировало приобретение вакуумной высокотемпературной электропечи с газовым охлаждением. С этой целью наблюдательным советом ГК «Роскосмос» 1 декабря 2015 года было подготовлено техническое задание, которое в июне 2016 года было утверждено, после чего был проведен открытый конкурс в электронной форме на поставку печи. Из всех подавших заявки компаний, как говорится в материалах дела, наименьшую цену — €750 тыс.— указала фирма госпожи Скаржевской. При этом, по версии следствия, рыночная цена изделия не превышала $230 тыс. В результате госпожу Скаржевскую обвинили в значительном завышении стоимости печи, а также в том, что она скорректировала характеристики поставленного оборудования под техническое задание. Таким образом, считает следствие, госпожа Скаржевская, «реализуя свой преступный умысел, используя обман как способ хищения, осознавая, что печь DZQ-150 не соответствует заявленным требованиям, ввела заказчика в заблуждение, сообщив заведомо ложные сведения, и настояла на изготовлении печи для НПО».

В 2017 году, как следует из материалов дела, госпожа Скаржевская перевела в китайскую компанию $230 тыс., что по тогдашнему курсу составляло 13,1 млн руб., а остальными средствами в размере 25,7 млн руб. она, по версии следствия, «распорядилась по своему усмотрению». Отметим при этом, что в решениях арбитражных судов говорится, что затраты «Стройконсалтинга» по договору с «Энергомашем» составили 33,1 млн руб.

Расследование этого дела заняло около двух лет, столько же времени ушло на его разбирательство в суде. Сколько продлится новый процесс, стороны прогнозировать не берутся.

Юрий Сенаторов