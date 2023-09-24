Тридцатилетие менеджмента в СПбГУ

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) в этом году отмечает юбилей. Отпраздновать тридцатилетие представители попечительского совета школы, бизнес-партнеры, преподаватели, выпускники и студенты 23 сентября собрались в кампусе «Михайловская дача». К юбилею на территории кампуса построили новые спортивные площадки и восстановили липовую аллею. Их торжественно открыли во время празднования дня рождения бизнес-школы. О том, как прошел этот день в фотогалерее «Ъ-СПб».
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