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Тридцатилетие менеджмента в СПбГУ

Высшая школа менеджмента петербургского университета празднует 30-летие

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) в этом году отмечает юбилей. Отпраздновать тридцатилетие представители попечительского совета школы, бизнес-партнеры, преподаватели, выпускники и студенты 23 сентября собрались в кампусе «Михайловская дача». К юбилею на территории кампуса построили новые спортивные площадки и восстановили липовую аллею. Их торжественно открыли во время празднования дня рождения бизнес-школы. О том, как прошел этот день в фотогалерее «Ъ-СПб».

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Студенты ВШМ на территории кампуса

Студенты ВШМ на территории кампуса

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Председатель попечительского совета ВШМ СПбГУ, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов с заместителем президента-председателя правления банка ВТБ, директором ВШМ СПбГУ Ольгой Дергуновой перед открытием спортплощадок

Председатель попечительского совета ВШМ СПбГУ, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов с заместителем президента-председателя правления банка ВТБ, директором ВШМ СПбГУ Ольгой Дергуновой перед открытием спортплощадок

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Слева направо: председатель совета директоров ГК «Галс-Девелопмент» Виктор Адамов, вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, ректор СПбГУ Николай Кропачев, председатель попечительского совета ВШМ СПбГУ Сергей Иванов, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова во время открытия новой спортивной инфраструктуры на территории институтского кампуса «Михайловская дача»

Слева направо: председатель совета директоров ГК «Галс-Девелопмент» Виктор Адамов, вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, ректор СПбГУ Николай Кропачев, председатель попечительского совета ВШМ СПбГУ Сергей Иванов, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова во время открытия новой спортивной инфраструктуры на территории институтского кампуса «Михайловская дача»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

«Это не ради подхалимажа к великим людям, но если бы не Сергей Борисович [Иванов], у нас не было бы денег на строительство. Не было бы построено общежитие, не были бы доделаны здания, которые сейчас ремонтируются», — рассказывал Николай Кропачев о вкладе правительства и попечительского совета в историю развития бизнес-школы

«Это не ради подхалимажа к великим людям, но если бы не Сергей Борисович [Иванов], у нас не было бы денег на строительство. Не было бы построено общежитие, не были бы доделаны здания, которые сейчас ремонтируются», — рассказывал Николай Кропачев о вкладе правительства и попечительского совета в историю развития бизнес-школы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Во время строительства спортивных площадок, по словам Виктора Адамова, была найдена подкова XIX век. Находку господин Адамова подарил Ольге Дергуновой

Во время строительства спортивных площадок, по словам Виктора Адамова, была найдена подкова XIX век. Находку господин Адамова подарил Ольге Дергуновой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

На территории кампуса для студентов построили футбольное поле, площадку для воркаута и кроссфита с тренажерами, площадку для баскетбола и волейбола, беговая и пешеходная дорожка, отдельное здание с раздевалками и тренерской. Функцию технического заказчика выполнила российская строительная компания — ГК «Галс-Девелопмент». Проект реализовали при поддержке ВТБ.

На территории кампуса для студентов построили футбольное поле, площадку для воркаута и кроссфита с тренажерами, площадку для баскетбола и волейбола, беговая и пешеходная дорожка, отдельное здание с раздевалками и тренерской. Функцию технического заказчика выполнила российская строительная компания — ГК «Галс-Девелопмент». Проект реализовали при поддержке ВТБ.

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Праздничное открытие спортивных площадок

Праздничное открытие спортивных площадок

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Студенты ВШМ во время празднования 30-летия института чеканят памятные монеты

Студенты ВШМ во время празднования 30-летия института чеканят памятные монеты

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Участники панельной дискуссии: «Развитие лидеров нового времени: вклад бизнес-школ в успех государства и бизнеса»

Участники панельной дискуссии: «Развитие лидеров нового времени: вклад бизнес-школ в успех государства и бизнеса»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников во время панельной дискуссии

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников во время панельной дискуссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Участники панельной дискуссии: «Развитие лидеров нового времени: вклад бизнес-школ в успех государства и бизнеса»

Участники панельной дискуссии: «Развитие лидеров нового времени: вклад бизнес-школ в успех государства и бизнеса»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

ВШМ ведет свою историю с 1993 года. В 2006 году, по распоряжению правительства РФ, факультет стал площадкой для реализации проекта бизнес-школы мирового уровня. Сейчас ВШМ СПбГУ — единственная в России бизнес-школа, получившая «тройную корону» аккредитаций трех самых авторитетных международных ассоциаций: AMBA, EQUIS, AACSB.

ВШМ ведет свою историю с 1993 года. В 2006 году, по распоряжению правительства РФ, факультет стал площадкой для реализации проекта бизнес-школы мирового уровня. Сейчас ВШМ СПбГУ — единственная в России бизнес-школа, получившая «тройную корону» аккредитаций трех самых авторитетных международных ассоциаций: AMBA, EQUIS, AACSB.

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

«Михайловская дача» находится на территории объекта культурного наследия — усадьбы великого князя Михаила Николаевича, сына императора Николая I. Кампус для студентов открыли в 2015 году

«Михайловская дача» находится на территории объекта культурного наследия — усадьбы великого князя Михаила Николаевича, сына императора Николая I. Кампус для студентов открыли в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев во время панельной дискуссии

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев во время панельной дискуссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Генеральный директор ООО «ВВСС» Леонид Сергеев и вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников

Генеральный директор ООО «ВВСС» Леонид Сергеев и вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Слева направо: Михаил Алексеев, Леонид Сергеев и Алексей Корабельников на панельной дискуссии

Слева направо: Михаил Алексеев, Леонид Сергеев и Алексей Корабельников на панельной дискуссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Сергей Иванов, Михаил Алексеев и Виктор Адамов на панельной дискуссии

Сергей Иванов, Михаил Алексеев и Виктор Адамов на панельной дискуссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Студенты ВШМ в холле главного учебного корпуса института

Студенты ВШМ в холле главного учебного корпуса института

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

К юбилею ВШМ на территории кампуса восстановили липовую аллею, которая в XIX веке украшала парадный въезд ко дворцу великого князя Михаила Николаевича

К юбилею ВШМ на территории кампуса восстановили липовую аллею, которая в XIX веке украшала парадный въезд ко дворцу великого князя Михаила Николаевича

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Деньги на покупку саженцев лип Благотворительный фонд развития ВШМ СПбГУ начал собирать в октябре прошлого года. Акцию поддержала компания «JTI Россия». В итоге для создания будущей аллеи собрали 4,5 млн рублей.

Деньги на покупку саженцев лип Благотворительный фонд развития ВШМ СПбГУ начал собирать в октябре прошлого года. Акцию поддержала компания «JTI Россия». В итоге для создания будущей аллеи собрали 4,5 млн рублей.

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Слева направо: исполнительный директор Фонда управления целевым капиталом ВШМ Екатерина Воронина, менеджер по устойчивому развитию JTI Россия Екатерина Левшина, Ольга Дергунова, выпускница и лидер сообщества ВШМ СПбГУ Ирина Староверова во время открытия аллеи

Слева направо: исполнительный директор Фонда управления целевым капиталом ВШМ Екатерина Воронина, менеджер по устойчивому развитию JTI Россия Екатерина Левшина, Ольга Дергунова, выпускница и лидер сообщества ВШМ СПбГУ Ирина Староверова во время открытия аллеи

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Всего на аллее посадили 58 молодых лип

Всего на аллее посадили 58 молодых лип

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова во время открытия липовой аллеи

Директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова во время открытия липовой аллеи

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Выпускник ВШМ Анатолий Карловский «сажает» свою липу

Выпускник ВШМ Анатолий Карловский «сажает» свою липу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Студенты ВШМ СПбГУ на minecraft квесте: «Построй общежитие своей мечты»

Студенты ВШМ СПбГУ на minecraft квесте: «Построй общежитие своей мечты»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Студенты ВШМ СПбГУ во время командного брейнстора с элементами design thinking: «Управление командой в новой реальности»

Студенты ВШМ СПбГУ во время командного брейнстора с элементами design thinking: «Управление командой в новой реальности»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

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Студенты ВШМ на территории кампуса

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Председатель попечительского совета ВШМ СПбГУ, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов с заместителем президента-председателя правления банка ВТБ, директором ВШМ СПбГУ Ольгой Дергуновой перед открытием спортплощадок

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Слева направо: председатель совета директоров ГК «Галс-Девелопмент» Виктор Адамов, вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, ректор СПбГУ Николай Кропачев, председатель попечительского совета ВШМ СПбГУ Сергей Иванов, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова во время открытия новой спортивной инфраструктуры на территории институтского кампуса «Михайловская дача»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

«Это не ради подхалимажа к великим людям, но если бы не Сергей Борисович [Иванов], у нас не было бы денег на строительство. Не было бы построено общежитие, не были бы доделаны здания, которые сейчас ремонтируются», — рассказывал Николай Кропачев о вкладе правительства и попечительского совета в историю развития бизнес-школы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Во время строительства спортивных площадок, по словам Виктора Адамова, была найдена подкова XIX век. Находку господин Адамова подарил Ольге Дергуновой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

На территории кампуса для студентов построили футбольное поле, площадку для воркаута и кроссфита с тренажерами, площадку для баскетбола и волейбола, беговая и пешеходная дорожка, отдельное здание с раздевалками и тренерской. Функцию технического заказчика выполнила российская строительная компания — ГК «Галс-Девелопмент». Проект реализовали при поддержке ВТБ.

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Праздничное открытие спортивных площадок

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Студенты ВШМ во время празднования 30-летия института чеканят памятные монеты

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Участники панельной дискуссии: «Развитие лидеров нового времени: вклад бизнес-школ в успех государства и бизнеса»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников во время панельной дискуссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Участники панельной дискуссии: «Развитие лидеров нового времени: вклад бизнес-школ в успех государства и бизнеса»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

ВШМ ведет свою историю с 1993 года. В 2006 году, по распоряжению правительства РФ, факультет стал площадкой для реализации проекта бизнес-школы мирового уровня. Сейчас ВШМ СПбГУ — единственная в России бизнес-школа, получившая «тройную корону» аккредитаций трех самых авторитетных международных ассоциаций: AMBA, EQUIS, AACSB.

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

«Михайловская дача» находится на территории объекта культурного наследия — усадьбы великого князя Михаила Николаевича, сына императора Николая I. Кампус для студентов открыли в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев во время панельной дискуссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Генеральный директор ООО «ВВСС» Леонид Сергеев и вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Слева направо: Михаил Алексеев, Леонид Сергеев и Алексей Корабельников на панельной дискуссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Сергей Иванов, Михаил Алексеев и Виктор Адамов на панельной дискуссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Студенты ВШМ в холле главного учебного корпуса института

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

К юбилею ВШМ на территории кампуса восстановили липовую аллею, которая в XIX веке украшала парадный въезд ко дворцу великого князя Михаила Николаевича

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Деньги на покупку саженцев лип Благотворительный фонд развития ВШМ СПбГУ начал собирать в октябре прошлого года. Акцию поддержала компания «JTI Россия». В итоге для создания будущей аллеи собрали 4,5 млн рублей.

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Слева направо: исполнительный директор Фонда управления целевым капиталом ВШМ Екатерина Воронина, менеджер по устойчивому развитию JTI Россия Екатерина Левшина, Ольга Дергунова, выпускница и лидер сообщества ВШМ СПбГУ Ирина Староверова во время открытия аллеи

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Всего на аллее посадили 58 молодых лип

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова во время открытия липовой аллеи

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Выпускник ВШМ Анатолий Карловский «сажает» свою липу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Студенты ВШМ СПбГУ на minecraft квесте: «Построй общежитие своей мечты»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Студенты ВШМ СПбГУ во время командного брейнстора с элементами design thinking: «Управление командой в новой реальности»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

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