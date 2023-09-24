Тридцатилетие менеджмента в СПбГУ

«Это не ради подхалимажа к великим людям, но если бы не Сергей Борисович [Иванов], у нас не было бы денег на строительство. Не было бы построено общежитие, не были бы доделаны здания, которые сейчас ремонтируются», — рассказывал Николай Кропачев о вкладе правительства и попечительского совета в историю развития бизнес-школы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко