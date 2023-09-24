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Коммерсантъ FM
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В центре Севастополя восстановили газоснабжение после ракетной атаки

Во всех домах в центре Севастополя восстановили газоснабжение после ракетного удара по штабу Черноморского флота, сообщили «Ъ» в правительстве города-героя. «В результате происшествия были отключены от газа 152 дома. На данный момент все абоненты записаны»,— уточнили в правительстве Севастополя.

В пятницу Крымский полуостров подвергся ракетным ударам, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя. В результате происшествия, по данным Минобороны РФ, пропал без вести человек. Еще несколько ракет, по информации властей Крыма, сбито ПВО в Бахчисарайском и Черноморском районах.

Егор Александров, Симферополь

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