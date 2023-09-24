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Коммерсантъ FM
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Зеленский обсудил с Блумбергом и другими миллиардерами восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время визита в США встретился с американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов Соединенных Штатов. Они обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов.

В частности, на встрече присутствовали основатель и владелец информационного агентства Bloomberg , бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, экс-президент Национального банка Швейцарии Филипп Хильдебранд, гендиректор инвестиционного фонда Starwood Capital Group Барри Стернлихт, создатель и CEO инвестиционного фонда Citadel LLC Кен Гриффин, основатель и CEO хедж-фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман, а также председатель инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк. В декабре 2022 года украинские власти и BlackRock заключили соглашение о координации инвестиционных усилий по восстановлению Украины.

«Американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в нашу страну сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности»,— написал господин Зеленский в Telegram. Он также опубликовал фотографии со встречи. По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины может потребоваться $411 млрд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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