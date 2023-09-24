Глава СК поручил проверить «Статус Стройхаус» из-за некачественных домов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с сообщениями о том, что строительная компания «Статус Стройхаус» отказывается возмещать ущерб заказчикам, недовольных качеством каркасных домов в Петербурге, сообщили в Информационном центре СК.

Господину Бастрыкину стало известно, что на петербургскую компанию «Статус Стройхаус» поступают жалобы клиентов. Компания предлагает в Санкт-Петербурге услуги по возведению каркасных домов. Одна из клиенток заказала возведение дома, а после того, как вселилась, обнаружила существенные недостатки: строители не использовали утеплитель и применяли материалы низкого качества. В результате при выпадении снега крыша дома просела и впоследствии дом был снесен, несмотря на то, что гарантийный срок эксплуатации составляет 6-7 лет. Другой клиент компании обнаружил в доме плесень и грибок, который, согласно результату исследования, оказался опасен для здоровья. Еще одна семья заплатила за дом, который оказался непригоден для проживания. При этом сообщается, что компания отказывается компенсировать ущерб. В ГСУ СК России по Петербургу в этой связи организована процессуальная проверка.

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