«Помогает не сам диплом, помогает методика учиться»

Диплом вуза не понадобился большинству российских бизнесменов. Это следует из опроса аналитиков «Стартап Академии» школы управления «Сколково». В исследовании приняли участие руководители малых и микропредприятий, а также основатели стартапов. Только 35% респондентов признали, что им пригодился документ об окончании высшего учебного заведения. Примерно столько же опрошенных ответили, что хотели бы получить профильное предпринимательское образование.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Помогает ли наличие диплома построить успешный бизнес? Об этом “Ъ FM” спросил владельцев крупных компаний.
Основатель фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина: «Я считаю, что мой успех в бизнесе обусловлен именно тем, что я получила, наверное, самое лучшее образование в то время. Я закончила Московский государственный университет, факультет журналистики. Затем училась в Парижском институте политологии Sciences Po, а затем, вернувшись, закончила специальный курс экономического факультета МГИМО. Тебя учат искать информацию, мыслить, задавать вопросы. И мы быстро развились в фитнесе именно благодаря тому, что я на практическом опыте строила свои бизнес-процессы, продажи, логистику, выстраивала команду».
Владелец Mr.Doors Максим Валецкий: «Я оканчивал МХТИ им. Менделеева, физико-химический факультет. Еще при Леониде Ильиче Брежневе у нас был обязательный курс научного коммунизма. Вот это пригодилось. Математика пригодилась. А специальность моя — материалы в квантовой электронике, электронных приборов — нет. Все, чему меня учили, полностью потеряло свое технологическое значение, потому что за эти годы технологии совершили переворот. В России просто эта индустрия практически умерла. Единственный парень из нашего выпуска работает по специальности в городе Портленд, штат Орегон».
Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «Помогает же не сам диплом, помогает методика учиться. Мне диплом очень помог, если говорить в этих терминах. Он научил меня учиться новым знаниям. Пожалуй, наверное, мне во многом давались только технические навыки. И если сегодня посмотреть назад, я бы, наверное, хотел получить больше знаний по бизнесу, маркетингу, бизнес-управлению. После физики, программирования и проектирования эти знания уже, конечно, получать значительно легче. Я просто брал учебники и изучал».
“Ъ FM” спросил у подписчиков Telegram-канала kfm936, может ли человек без высшего образования построить успешный бизнес. Большинство ответили, что диплом не имеет значения.