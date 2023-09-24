«Помогает не сам диплом, помогает методика учиться»

Диплом вуза не понадобился большинству российских бизнесменов. Это следует из опроса аналитиков «Стартап Академии» школы управления «Сколково». В исследовании приняли участие руководители малых и микропредприятий, а также основатели стартапов. Только 35% респондентов признали, что им пригодился документ об окончании высшего учебного заведения. Примерно столько же опрошенных ответили, что хотели бы получить профильное предпринимательское образование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Помогает ли наличие диплома построить успешный бизнес? Об этом “Ъ FM” спросил владельцев крупных компаний.

Основатель фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина: «Я считаю, что мой успех в бизнесе обусловлен именно тем, что я получила, наверное, самое лучшее образование в то время. Я закончила Московский государственный университет, факультет журналистики. Затем училась в Парижском институте политологии Sciences Po, а затем, вернувшись, закончила специальный курс экономического факультета МГИМО. Тебя учат искать информацию, мыслить, задавать вопросы. И мы быстро развились в фитнесе именно благодаря тому, что я на практическом опыте строила свои бизнес-процессы, продажи, логистику, выстраивала команду». Владелец Mr.Doors Максим Валецкий: «Я оканчивал МХТИ им. Менделеева, физико-химический факультет. Еще при Леониде Ильиче Брежневе у нас был обязательный курс научного коммунизма. Вот это пригодилось. Математика пригодилась. А специальность моя — материалы в квантовой электронике, электронных приборов — нет. Все, чему меня учили, полностью потеряло свое технологическое значение, потому что за эти годы технологии совершили переворот. В России просто эта индустрия практически умерла. Единственный парень из нашего выпуска работает по специальности в городе Портленд, штат Орегон». Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «Помогает же не сам диплом, помогает методика учиться. Мне диплом очень помог, если говорить в этих терминах. Он научил меня учиться новым знаниям. Пожалуй, наверное, мне во многом давались только технические навыки. И если сегодня посмотреть назад, я бы, наверное, хотел получить больше знаний по бизнесу, маркетингу, бизнес-управлению. После физики, программирования и проектирования эти знания уже, конечно, получать значительно легче. Я просто брал учебники и изучал».

“Ъ FM” спросил у подписчиков Telegram-канала kfm936, может ли человек без высшего образования построить успешный бизнес. Большинство ответили, что диплом не имеет значения.