Дебют в Le Courage

В ресторане русско-французской кухни Le Courage — новое меню, дебютная работа молодого шеф-повара проекта Владимира Лущика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Le Courage Фото: ресторан Le Courage

Шеф делает акцент на вкусы дореволюционного Петербурга, когда французские гастрономические традиции пронизывали русскую ресторанную культуру. Среди новинок в разделе холодных закусок — карпаччо из гребешка с домашней сметаной и красной икрой; тартар из говядины с муссом из малосольных огурцов и оливок; подкопченная свекла — ее шеф сервирует с домашним козьим сыром, кедровыми орехами и свекольным бальзамиком.

В горячих закусках — улитки по-бургундски со сливочно-чесночной эмульсией и багетом, голубец с креветками, сливочным биском и красной икрой и другие блюда. И, конечно же, в русско-французском ресторане не могли обойти стороной знаменитый салат оливье. Его здесь готовят с печеными овощами в двух вариантах: с крабом и красной икрой; с томленым языком и свежим хреном.

Хитами горячих блюд могут стать пельмени с крабом, молодым сыром и сметаной или, например, домашний французский пирог с томленой говяжьей щекой в луковом демиглясе и белыми грибами. А среди десертов — креп-сюзетт с дольками апельсина или тарталетка с горгонзолой, фруктами или ягодами.