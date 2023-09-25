Тыквенный дуэт в «Тайге»

Шеф-повар мультиформатного комплекса Taiga Chalet Club Иван Михайлов и шеф-кондитер заведения Дарья Морозова открывают сезон дуэтом ароматного тыквенного супа и круглобокого яркого десерта в форме тыквы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тыквенный суп

Фото: Chalet Taiga Club Тыквенный суп

Фото: Chalet Taiga Club

«Пряный аромат, шелковистая текстура, нежные сливочные нотки — у нашего тыквенного супа классический осенний характер, вобравший в себя все, за что мы любим этот сезон,— рассказывает Иван Михайлов.— Для более насыщенного вкуса можно добавить морепродукты: жареных креветок, вареного краба, слабосоленую рыбу, а также хамон, копченую утку или сесину».

«Тыква» пополнила садовую коллекцию корпусных десертов кондитерской Taiga Chalet Club в виде цветов, фруктов, ягод и овощей, составив компанию лимонам, бананам, яблокам, картошке, вишням и розам. У Дарьи Морозовой получилось создать своеобразный гастрономический этюд в оттенках и вкусах золотой осени: под хрустящей оранжевой корочкой из шоколадной глазури скрывается начинка из мелко нарезанной тыквы с пряностями в апельсиновом геле. Игру текстур и вкусов поддерживают хрустящая прослойка и облепиховый мусс.

Полина Корнилова