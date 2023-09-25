Театрально-гастрономический сезон открывается

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Федора Шаляпина, и многие культурные институты посвящают свои проекты легенде русской оперной сцены. Один из петербургских ресторанов выступил с оригинальной концепцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Русский салат

Фото: ресторан Mon ChouChou Русский салат

Фото: ресторан Mon ChouChou

Недавно очередной сезон открыл Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина. В это же время «театральный сезон» открылся и во французском бистро Mon Chouchou со специальным меню, приуроченным к началу осенней афиши театра. Коллаборация ресторана и театра «вдохновлена личностью и гастрономическими пристрастиями Федора Шаляпина».

Как известно, у Шаляпина был личный повар, а сам он, перебравшись в Париж в начале 1920-х годов, увлекся коллекционированием редких вин и прослыл гурманом. Бренд-шеф Mon Chouchou Дмитрий Решетников создал «шаляпинское» меню из пяти позиций, каждая из которых сочетает в себе гастрономические традиции России и Франции. Открывает меню русский салат. Далее следует террин из фуа-гра, приготовленный с грушей в красном вине, с воздушной бриошью и микс-салатом. Кстати, блюда из фуа-гра числились в книге рецептов личного повара Шаляпина — Николая Хвостова: в доме певца подавали к столу тарталетки с фуа-гра, аспик из фуа-гра и фуа-гра «Вазельвенте» с мадерой.

Третья позиция в меню — чудской судак с северной креветкой, чечевицей и соусом «Жуанвиль». Считается, что этот соус был одним из любимых соусов певца, а судака для него готовили более чем в дюжине разных вариаций. Четвертое блюдо — Турнедо Россини, фаворит французского бомонда: сочный стейк, бриошь, фуа-гра и черная икра. На десерт — крем-брюле. Сладкое Шаляпин очень любил. В его домашних рецептах — более дюжины суфле, в том числе и классический крем-брюле.

Аккомпанементом к «коллаборационному» меню станут два авторских коктейля: «Шаляпин» на основе красного вермута и биттера с добавлением ягодной настойки и «Северная Симфония» — дуэт игристого и вермута.

Зося Пашковская