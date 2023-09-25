Царскосельская выставка приехала в Тюмень

Выставочный проект музея-заповедника «Царское Село» «Объединяя Россию: от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути» открылся в тюменском Музейном комплексе имени И. Я. Словцова.

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Это пятый российский город, принимающий масштабную передвижную выставку. Она будет работать до 15 октября.

Экспозиция посвящена 185-летию открытия первой в России Царскосельской железной дороги и 130-летию основания Транссибирской магистрали. Выставка повторила маршрут путешествия будущего императора Николая II в 1891 году: Владивосток — Иркутск — Новосибирск — Челябинск. Проект стартовал в августе прошлого года по инициативе ГМЗ «Царское Село» и благодаря поддержке компании РЖД.

«Изначально мы планировали, что выставка совершит турне по четырем городам — ключевым точкам великого Транссиба. Во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске и Челябинске ее увидели почти 22 тыс. человек,— рассказывает директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.— Мы очень рады такому живому отклику. И когда нам предложили сделать следующим пунктом выставочного маршрута Тюмень, мы убедились, что движемся в верном направлении: сама тема, форма подачи, смысловое наполнение экспозиции востребованы и актуальны».

На выставке представлено более ста предметов из собрания ГМЗ «Царское Село», Музея железных дорог России и киностудии «Ленфильм». Среди них — живопись, графика, фотографии, документы (в том числе с маргиналиями Николая II), мундиры, образцы форменного платья, предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с путешествиями императоров, модели поездов и вагонов. Среди предметов — даже фрагмент рельс с Демидовских заводов 1887 года изготовления, железнодорожные и уличные фонари начала ХХ века, чемоданы и дорожные сундуки, самовары и подстаканники. Разделы дополнены мультимедийным проектом.

Предметы, рассказывающие о том, как строились рельсовые магистрали в XIX столетии, как были организованы императорские поездки и как выглядели «дворцы на колесах», хранятся в музейных и архивных собраниях в разных регионах страны. Выставочный проект был задуман для того, чтобы собрать воедино эти артефакты и осветить эту интереснейшую страницу отечественной истории.

Альбина Самойлова