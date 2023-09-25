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Натали Кова: «Искусство — это совокупность идей и инвестиций»

Стиль Галереи

Куратор петербургской галереи BA.Gallery Натали Кова рассказывает о том, кто сегодня инвестирует в произведения современного искусства и что в арт-объекте ценится дороже: мастерство автора или эмоции, которые вызывает его работа.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Формат у BA.Gallery неординарный: он представляет собой конгломерацию молодых художников из России, Европы и Азии, которые являются участниками арт-проекта BA.Project. Имена участников творческого сообщества не раскрываются, а объединяют их поиски общих смыслов и художественный метод — печать на алюминии.

— Как сложилась конгломерация художников BA.Gallery?

— До создания галереи я работала с культурным фондом поддержки искусства «Арт Нашествие» в качестве приглашенного куратора. Однако мне хотелось продвигать инновационные арт-объекты в стиле неохайтек, где сочетаются авторские художественные приемы и высокие технологии. Я часто бывала по работе в Европе, где познакомилась с галеристами и кураторами, и в итоге встретила будущих участников проекта. Это целое соцветие авторов из России, Европы и Азии: кого-то уже можно назвать именитым, а кто-то недавно окончил академию. Но каждый из них зацепил меня своим интеллектом, неординарным взглядом на мир. Мы сознательно не разглашаем авторство работ и делаем акцент на самой работе, объединив ресурсы под эгидой галереи.

— Принято считать, что большинство художников по своей природе — индивидуалисты, однако пример участников BA.Project доказывает обратное: ради успеха общего проекта творцы готовы к анонимности. Что мотивирует их так поступать?

— Многие художники по своей природе авантюристы. Их привлекают новизна, свежесть идеи, момент духовного родства, чувство сообщества и, конечно, возможность создать неординарное произведение. Наших авторов объединяет интерес к печати на высокотехнологичном современном материале, алюминиевом «холсте». Зеркальная поверхность «холста» отражает окружающую обстановку и самого зрителя, превращая его на какой-то миг в соучастника действия, в элемент арт-объекта. Произведение постоянно взаимодействует с освещением, средой, наблюдателем, конструируя реальность и вовлекая в этот процесс аудиторию, в сознании которой переплетаются элементы искусства и реальности.

Первостепенной для каждой коллекции является философская идея, которую выдвигает руководитель группы. Это очень разносторонняя личность, словно объединившая в одном лице художника Джексона Поллока и искусствоведа Клемента Гринберга. В процессе создания работы авторы предлагают свою трактовку сюжета.

— Какие темы интересны участникам проекта?

— Их подсказывает сама жизнь. Например, одна из коллекций стала рефлексией на тему криптовалют и NFT в искусстве. Последняя коллекция вдохновлена русским авангардом. Произведения созданы в диалоге с «Черным квадратом» Казимира Малевича, «Танцовщицей» Александра Архипенко, чертежами Владимира Татлина, творчеством Василия Кандинского. До 26 ноября эти работы можно увидеть на выставке в музее современного искусства «Эрарта».

— Какие возможности создает ваша галерея для художников?

— Искусство — это совокупность идей и инвестиций. Талант сам по себе редко бывает самодостаточным, он не гарантирует человеку ровным счетом ничего и судьбы многих великих художников тому свидетельство. Модильяни сам не продал в течение жизни ни одной работы и влачил нищенское существование. Да, сейчас его картины стоят миллионы евро на аукционах Sotheby’s и Christie’s, но при жизни Модильяни не получил ни признания, ни денег. И таких авторов много.

Талант художника вовсе не подразумевает умения чувствовать актуальные тренды и встраиваться в них. Одаренный художник может всю жизнь простоять, условно говоря, на Карловом мосту или на Невском проспекте, зарабатывая на хлеб случайными продажами. Именно поэтому фигуры покровителей искусства, и меценатов, и импресарио, важны для истории искусства не меньше, чем имена самих художников.

Наша галерея — одна из возможностей встроиться в систему ценностей, в которую инвестируют. Подчеркну, что речь идет именно об инвестициях, а не о меценатстве. Инвестор решает бизнес-задачи и он скорее вложится в проект — например, такой как BA.Project,— чем в конкретного художника: проект предполагает определенные права, инвестор может влиять на его развитие. В рамках проекта художники могут расти и творчески, и финансово, занимаясь любимым делом в кругу единомышленников.

— Что необходимо, чтобы стать успешным куратором современного искусства?

— В первую очередь это владение искусством улавливать тренды и направлять художников в перспективных направлениях. Для того чтобы работы продавались, они должны быть не просто талантливыми, интригующими, авангардными, необходимо попасть в тренды. От художника требуется быть уникальным в рамках актуальной тенденции. И задача куратора состоит в том, чтобы направить его в нужное русло.

Важные для куратора качества — дипломатичность, знание психологии, способность тонко чувствовать людей. Надо и не обижать художников, не давить на них, и в то же время не потакать капризам, поддержать в моменты неуверенности. Куратор постоянно должен ходить по тонкой красной линии, как канатоходец. Кстати, должна сказать, что сейчас я ощущаю кризис профессии.

— С чем он связан?

— От куратора требуется смелость, умение мыслить нестандартно, готовность рискнуть. Есть страх выпасть из конкурентного поля: такое действие воспринимается как шаг в пропасть. Однако это совершенно не так. Прогресс — это шаг в будущее, а значит, в неизвестность. Без героев, которые возьмут на себя смелость шагнуть в новое, нас ожидает вечное колесо сансары. В этом смысле хороший куратор — это одновременно и интеллектуальный центр, и мотор. И вот мощности многим моторам сегодня не хватает.

— Кому адресованы работы конгломерации?

— Наши арт-объекты — это своего рода «серая зона» между искусством и дизайном. Мы исходим из того, что высокое искусство в первую очередь представляет собой художественное высказывание и декоративная функция не является для него первостепенной. Разумеется, произведения искусства могут дополнять интерьеры и даже становиться их стилеобразующими элементами. И ВА.Gallery создает как раз такие объекты, которые принадлежат одновременно и миру искусства, и миру интерьерного дизайна.

— Кто инвестирует сегодня в объекты современного искусства?

— В первую очередь это, конечно, эрудированные люди, эстеты. Процесс зарабатывания денег для них связан с получением эстетического удовольствия. Вложения в искусство относятся к сфере эмоциональных инвестиций, а предпочтения в отношении именно современного искусства говорят о том, что перед нами визионер, личность, которая мыслит категориями будущего, которой интересны поиски нового художественного языка. Сфера современного искусства привлекает инвесторов особого склада: личностей творческих, образованных и азартных, для которых важны ценности и смыслы. Нам повезло: наш инвестор именно такой.

— Чем мир современного искусства интересен лично вам?

— Современная арт-сцена интересна, потому что она занимается переработкой модернизма. Я верю, что наша технология однажды позволит переоценить сам постмодернизм.

Галина Столярова

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