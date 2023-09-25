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Осень спросим

Слово редактора

Путешествовать осенью во много раз приятнее, чем летом. Летом, особенно во время белых ночей, хорошо и в Петербурге. Или рядом, на заливе. А вот осенью… Можно улететь снова в тепло или в разные туристические Мекки, где поток туристов уже схлынул, нет толп и хоженые тропы опустели. Или не в Мекки, а в уединенные места, где начало осени особенно прекрасно и нет душераздирающей жары. Кстати, глобальное потепление идет полным ходом: июль этого года признан учеными самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. И это же просто невероятная информация! Что называется, мы живем в учебнике истории, хотя мы в нем не только поэтому. Но не будем о грустном!

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В потеплении, оказывается, есть свои плюсы. Например, песчаных пляжей на планете будет становиться отнюдь не меньше, а все больше. А сами пляжи — все шире и протяженнее. Дело в том, что глобальное потепление увеличивает количество осадков: реки наполняются стремительнее, быстрее размывают горные породы и активнее выносят все это в море. В море кипит своя жизнь: ракушки мертвых моллюсков по мере потепления будут только множиться. Из всего этого «материала» и получается пляжный песок. Так что загорающим не о чем беспокоиться, считают ученые. Ни летом, ни осенью.

Елена Федотова

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