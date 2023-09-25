Точки на карте

Как перезагрузиться на курортах Ленинградской области

Бунгало у лесного озера, термальные источники, коллекция банных ритуалов и погружение в карельский дзен — все это можно найти недалеко от Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: пресс-служба курорта Б.О.Р. Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: пресс-служба курорта Б.О.Р.

Концепция загородного клуба We Lodge на Медном озере вдохновлена, как это ни удивительно, африканскими сафари-лоджами — бунгало, расположенными в заповедниках или особой экологической зоне, где комфорт и сервис сочетаются с принципами экологичного сосуществования с природой. Создатели курорта адаптировали идею к особенностям северной природы: 16 панорамных домов-лоджей установлены на свайном фундаменте, чтобы не нарушать целостность экосистемы леса и Медного озера, а коммуникации проложены так, чтобы не нанести ущерб корневой системе деревьев. В отличие от африканских лоджей, домики оснащены печками. В каждом из них есть терраса и уличный гриль.

На территории работают ресторан лесной кухни Hvoy, джиновый бар-гостиная в колониальном стиле Roots и спа-комплекс Ziwa с банями и террасами, парящими над гладью озера.

В коллекции впечатлений от отдыха в загородном клубе — джазовые вечера на открытом воздухе с музыкантами на плавучей сцене и гастрономические ужины, ингредиенты для которых гости собирают во время путешествия на дикий остров; послеобеденные чайные церемонии в цветочной оранжерее и пикники на электрокатамаранах; кинопросмотры и лесные прогулки по экотропе.

Всесезонный драйв

Из Петербурга до всесезонного курорта «Игора» примерно час езды на автомобиле. Здесь предлагаются авто- и мотоспортивные активности на автодроме «Игора Драйв», воздушные путешествия на зиплайне, «Озеро развлечений», открыт круглогодичный «Ледовый дворец». Для отдыха на курорте есть несколько вариантов размещения: деревянные коттеджи с каминной зоной, двухэтажные апартаменты и новый отель «Игора. Времена года», где соединяются эстетика современного деревянного строительства и северный минимализм.

Спа-комплекс курорта — один из самых крупных в регионе: здесь предлагают более 250 процедур и услуг — от тайского и балийского массажа и аюрведы до криосауны, гидромассажа и инфракрасной капсулы. Термальный комплекс на «Игоре» состоит из хаммама, финской сауны и двух купелей с контрастной водой. В банном домике есть русская парная, купель под открытым небом и банные качели. Истинные знатоки жанра пользуются услугами профессионального пармейстера.

В гастрономической составляющей курорта выделяется ресторан северной кухни «Фаворит». Бренд-шеф «Фаворита», а также ресторанов сети отелей «Точка на карте» и ресторана «Густав Винтер» Александр Аристов соединяет карельские традиции и современную скандинавскую гастрономию. Стоит попробовать, например, домашние моховики в сметане, картофельные оладьи с щучьей икрой, салат с северной креветкой и ананасовым соусом в чуть пикантном азиатском прочтении, а также озерную форель с толченым картофелем и ароматным соусом из трав. А на десерт — классическую ромовую бабу с желе из северной облепихи или сяпские сыры с вареньем из шишек и медовик с мороженым из домашней сметаны.

В устье Вуоксы

Ладожские шхеры — архипелаг скалистых островов, не имеющий аналогов в мире, как норвежские фьорды, древняя крепость Корела, старинные финские кирхи… Что можно добавить к маршруту в Карелию и Приозерск? В блокнотах городских инсайдеров есть адрес, который определенно поможет задать путешествию новую тональность: «Точка на карте. Приозерск». Отель расположен на мысе Маячный в устье реки Вуокса, в нескольких километрах от границы с Карелией. В панорамные окна заглядывают сосны, а с территории как на ладони видно берег Вуоксы и лесные пейзажи. Ароматный, головокружительно сочный хвойный воздух, звуки леса и неспешные прогулки по побережью: понятия «ментальный детокс» и «эмоциональная перезагрузка», прекрасно знакомые многим жителям больших городов, здесь звучат в унисон с нетронутой природой Ленинградской области.

Умиротворяющие пейзажи и современная архитектура образуют здесь единое целое. Самый приватный вариант отдыха — номер «Студия»: это индивидуальный домик с отдельным входом, кухней и террасой.

Нужно добавить, что путешествие в «Точку на карте. Приозерск» — эногастрономическое: северная кухня здесь настоящая, причем, очень разнообразная. Среди специалитетов — сморреброды с сельдью, лесные грибы в домашней сметане, карельская уха со сливками и котлеты из фазана с моченой брусникой, рыбные ладожские пельмени с еловым маслом и похлебка из лесных грибов. Или теплый черничный пирог с тающим мороженым из фермерских сливок.

Романтика осени

Отдых в Ленинградской области — это не только комфорт и природные красоты, но и активности, разнообразие и авторский характер которых становится конкурентным преимуществом. «Мы строим маршруты к грибным полянам Ленобласти и Карелии,— рассказывает Юлия Парахина, генеральный директор туроператора «Игора Тур».— В стороне Приозерска есть природный заказник "Гряда Вярямянселькя" с боровиками и подосиновиками, моховиками и маслятами. Там можно организовать сбор ягод с профессиональными лесниками, которые погружают в философию своей охоты».

На карельских озерах незаметно пролетают часы за рыбалкой с катера, гостям предоставляют снасти и дают провожатого — рыбака, который знает места, где точно клюет. А во время туров «Энергия Ладоги» и «Там, где зарождалась Русь» можно освоить кулинарные навыки и научиться готовить карельские калитки и рыбу на бревне.

Любители впечатлений на хорошей скорости выбирают маршруты на квадроциклах. «Например, маршрут "Дорога разведчиков" пролегает через живописную тропу к финской школе,— рассказывает Максим Павлов, генеральный директор центра активного туризма «Терра Нордика».— Для тех, кто насытился горной Рускеалой, но любит Карелию за ее мраморную красоту, есть маршрут, который ведет к водопадам и каньону с кристально чистым озером. Осенью, когда трава опускается, на большинстве маршрутов видны фундаменты цокольных помещений финских деревень».

Йога, бильярд и любимые фильмы

Загородный клуб «Ленинское» расположен в пяти минутах езды от Репино. Этот курорт ценят гости, которые ищут разноплановые форматы семейного отдыха в одной локации. Пока дети осваивают новые виды спорта или совершенствуют мастерство в уже полюбившихся, проходят квесты или приобретают разные навыки на мастер-классах под руководством аниматоров, родители могут с легким сердцем уделить время себе. В «Ленинском» можно заняться йогой с видом на красоты северной природы, потренировать хоккейные броски, попробовать силы в бильярдном поединке с шестикратной чемпионкой мира по пирамиде. А салон Buro.Beauty — это отдельная спа-вселенная.

Велнес-рекордсмен

Новый магнит курорта «Охта Парк» в десяти километрах к югу от Петербурга — спа-комплекс Ohtakai. Его площадь составляет 7400 кв. м, и на сегодня это самый крупный спа-комплекс Ленинградской области. Масштаб впечатляет: в пространстве «Спа-велнес» расположились термальная зона, банный комплекс, индивидуальные спа-капсулы, фитобар, панорамный тренажерный зал и три зала для занятий в малых группах на подвесных полотнах, гамаках и TRX-петлях.

Основная точка притяжения Ohtakai — термальная зона с тремя бассейнами: центральный выплывной бассейн с панорамой на вековой хвойный лес и пресной водой, выплывной бассейн с минеральной водой и подводными лежаками для гидромассажа, а также открытый всесезонный подогреваемый бассейн с пресной водой, расположенный на уличной террасе комплекса.

Те, кто любит погорячее, выбирают между панорамной сауной и сауной с гималайской солью, хаммамами и классической кедровой парной. Желающих взбодриться ждут обливные ведра, прогулка по дорожке Кнейпа, купель и снежник, который генерирует чистый мягкий снег для охлаждения после банных процедур.

В «Охта Парк» приезжают на весь день, на выходные и даже в небольшой отпуск: остановиться можно в гостиничных номерах или коттеджах, а утром взять напрокат велосипед или сегвей и отправиться исследовать окрестности. Альтернатива — день в местном парке развлечений с аттракционами и колесом обозрения.

Гастрономический ландшафт курорта определяют три ресторана. Загородный проект «В чаще» вдохновлен флорой и фауной леса. Здесь готовят инстаграмные авторские специалитеты из локальных фермерских продуктов, а расположение на берегу лесной реки с открытым пирсом усиливает ощущение слияния с природой. В меню ресторана Forest Hill русские гастрономические традиции с северным колоритом. Бренд-шеф Филипп Ваганов переосмысливает классические сюжеты, вдохновляясь силой и красотой леса. И, наконец, ресторан Apres Ski — вариация на тему гастрономической кругосветки: здесь встречаются трендовые мотивы из Италии, Японии, Азии, Грузии и России.

Эпоха возрождения

Ренессанс как вдохновение: такую философию исповедуют создатели курорта Б.О.Р. 812, расположенного в сосновом лесу в двух шагах от Финского залива. Здесь отдыхающим обещают «день возрождения». Сердце курорта — его фирменный банный комплекс. Восемь банных домиков из срубов, мастерство пармейстеров и целый арсенал продуманных банных ритуалов — здесь парение возведено в ранг искусства, что подтверждает и меню процедур. У каждого ритуала свой способ диалога с телом и душой — например, баня по-белому запоминается мягким паром, комфортной температурой и расслабленной обстановкой, а баня по-черному воссоздает старинный деревенский обычай: густой дым из печи наполняет всю парную. Обстановка охотничьей бани стилизована под охотничий привал, а рыбацкую украшают элементы рыбацкого быта.

Символ курорта — баня под названием «Бочка». Она готова принять в своих стенах компанию до 12 человек, и здесь можно попробовать не только классические парения, но и погреться в хаммаме. А еще — дышать полной грудью ароматным и теплым воздухом в двухэтажной парной, окунуться в купель или бочку с холодной водой, лежать на качелях и смотреть на звезды с террасы на крыше.

В местном ресторане — авторские блюда в русском стиле и интернациональные специалитеты. В меню, например, уральские щи с брискетом и борщ со смальцем, крудо из мурманского гребешка с яблоком и огуречным цисо и тартар из говядины с черным трюфелем и вяленым желтком, утиное филе с топинамбуром и копченой грушей и томленый кролик со спаржей и кремом из сельдерея.

В банном королевстве приятно остаться на ночь — на курорте есть бутик-отель. Утром можно взять напрокат велосипед и аудиогид с рассказами о достопримечательностях района.

Галина Столярова