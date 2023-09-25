Впечатления клиентов — основа успеха

Пулково — лицо Санкт-Петербурга и важный для страны транспортный узел, который должен соответствовать высоким ожиданиям пассажиров и бизнес-клиентов. Современный аэропорт — не просто точка отправления и прибытия. Это место, где должен царить праздник. Наша миссия — учитывать все потребности пассажиров во время путешествия, включая возможность приобрести подарки, совершить неотложные покупки, оценить сервис и блюда ресторанов перед вылетом. Цифры подтверждают, что этот подход работает. По итогам лета Пулково — второй аэропорт страны, обслуживающий до 81 тыс. пассажиров в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Пулково работает более 70 ресторанов и магазинов. Мы уделяем внимание эстетическому восприятию, стремясь создать безопасное, визуально привлекательное и интересное пространство. Наш подход ориентирован на многообразие и основан на постоянной обратной связи от пассажиров.

Мы тесно взаимодействуем с партнерами, чтобы построить систему, которая приносит пользу не только пассажирам, но и сотрудникам и предприятиям, работающим в аэропорту. На этот летний сезон пришлось открытие шести новых проектов: кафе «Березка Поинт», бара «Терминал 812», российского ювелирного бутика Maxim Demidov, корнера «Национальной лотереи», магазинов фабрики им. Крупской и Императорского фарфорового завода. Еще одним направлением нашего развития является модернизация VIP-зала. В ноябре запланирован старт реновации бизнес-салона внутренних рейсов. Общая площадь увеличится на 66%. Это позволит нам предоставить больше пространства для отдыха и работы, а также расширить перечень доступных услуг. Положительная обратная связь от пассажиров и партнеров подтверждает, что мы движемся в правильном направлении.

Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково)