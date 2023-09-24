В день города административное здание в центре Курска атаковал украинский БПЛА

Утром 24 сентября украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска. В результате «незначительно пострадала крыша», сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт.

По его данным, сотрудники оперативных служб уже работают на месте ЧП. Сегодня Курск отмечает свое 991-летие. В городе было запланировано проведение 67 торжественных меропри­ятий. Об их корректировке власти пока не сообщали.

«Несмотря на все трудности, город продолжает развиваться. Не все происходит так быстро, как хочется, но шаг за шагом мы приближаемся к памятной дате тысячелетия и встретим ее достойно!»- ранее заявил господин Старовойт.

По информации ГУ МЧС по региону, сегодня в Курске все службы экстре­нного реагирования и жизнеобеспечения работают в режиме «повышенной готовно­сти». Безопасность граждан обеспечивают более 1 тыс. человек и 150 единиц техники: сп­асатели, пожарные, медики, полицейские, сотрудники администр­аций, добровольцы.

Владимир Зоркий