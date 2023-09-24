В день города административное здание в центре Курска атаковал украинский БПЛА

Утром 24 сентября украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска. В результате «незначительно пострадала крыша», сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт.
По его данным, сотрудники оперативных служб уже работают на месте ЧП. Сегодня Курск отмечает свое 991-летие. В городе было запланировано проведение 67 торжественных мероприятий. Об их корректировке власти пока не сообщали.
«Несмотря на все трудности, город продолжает развиваться. Не все происходит так быстро, как хочется, но шаг за шагом мы приближаемся к памятной дате тысячелетия и встретим ее достойно!»- ранее заявил господин Старовойт.
По информации ГУ МЧС по региону, сегодня в Курске все службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения работают в режиме «повышенной готовности». Безопасность граждан обеспечивают более 1 тыс. человек и 150 единиц техники: спасатели, пожарные, медики, полицейские, сотрудники администраций, добровольцы.